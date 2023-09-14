وزير الحج السعودي: تأشيرة الحج والعمرة أصبحت أكثر سهولة



عمان 14 أيلول (بترا) صالح الخوالدة- اكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ان العلاقات بين الأردن والسعودية تتسم بالعمق الاستراتيجي والتاريخي، ويجمع بينهما أواصر الأخوة والمصالح المشتركة.

وأشار الوزير الربيعة الى ان هذه العلاقات تتبلور بقوة التواصل والتعاون والتنسيق الدائم بين حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لما فيه مصلحة شعبيهما وأمنهما واستقرارهما، ومناصرتهما للقضايا الإسلامية والعربية.

وقال، ان المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ترحب بضيوف الرحمن من الأردن حيث يسرت وصول المعتمرين والزوار، وتواصل بلا كلل تقديم خدمات عالية الجودة، من أجل إثراء التجربة الدينية والثقافية من خلال حزم من من التسهيلات تتشرف بتقديمها كافة الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة.

وأضاف الربيعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن إصدار التأشيرة والقدوم للمملكة العربية السعودية أصبح أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى، حيث تتيح هذه التأشيرات التجول في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة الى أداء العمرة، مشيرا الى أن مكتب شؤن حجاج الأردن يتولى إصدار تأشيرات الحجاج الأردنيين والفلسطينيين عبر المسار الإلكتروني.

وأوضح أن زيارته للأردن تأتي ضمن جهود التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وقال، انه أجرى مناقشات خلال الزيارة حول التحديات التي تواجه المعتمرين الأردنيين والفلسطينيين، مشيرا الى أنه

جار التنسيق بين جميع الأطراف في الطيران المدني في البلدين الشقيقين للبحث في أفضل السبل الممكنة لجعل الرحلات الجوية إلى الديار المقدسة للمعتمرين ميسرة.

ولفت الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الى إننا ومن خلال منصة "نسك"، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، نقود مبادرة تحويلية لجعل العمرة الممتدة أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى، مؤكدا السعي للوصول الى صيغ تكاملية وتوافقية لتذليل المعيقات والمشاكل لتحقيق مصالح جميع الأطراف، وبما يضمن للمعتمر والحاج والزائر على حد سواء، رحلة ثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبقية مدن المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".

وقال، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أنجزت أكبر توسعة شهدتها مكة المكرمة والمدنية المنورة ما رفع طاقتهما الاستيعابية، ومكّن القادمين من مختلف أنحاء العالم من تأدية مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مشيرا الى تنفيذ مشاريع بنى تحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وشبكة عملاقة من المرافق الخدمية، وتوسعات في الحرمين الشريفين ومنطقتيهما المركزية والمطارات والمنافذ وصالات استقبال الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى منشأة جسر الجمرات وقطار المشاعر .

وأشار الى أن خادم الحرمين الشريفين وجه أجهزة الدولة للبدء بخطوات جادة لاستيعاب الأعداد المتزايدة عن طريق تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها، وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلات الحجاج والمعتمرين، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لهم من نقل وإقامة وإعاشة، وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهم وعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة، والارتقاء بجودتها، والتأكد من رضاهم عن هذه الخدمات.

--(بترا)

ص خ/ اح

14/09/2023 19:55:12