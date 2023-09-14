حوارية بالشونة الشمالية حول آفة المخدرات ومخاطرها

حوارية بالشونة الشمالية حول آفة المخدرات ومخاطرها
التاريخ
9/14/2023 11:29:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 14 أيلول(بترا)- نظم مركز شابات الشونة الشمالية اليوم الخميس، حوارية توعوية حول آفة المخدرات ومخاطرها على الشباب ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وعرض الملازم هادي طعيمة من الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد ، لمخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة، من خلال المحاور الوقائية والمكافحة، لافتا إلى دور مركز معالجة الإدمان في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات كأفراد صالحين في المجتمع.
ودار نقاش بين المحاضر والمشاركات، ركز على أدوار المجتمع في مكافحة المخدرات ووسائل التعامل القانونية مع حالات تعاطي المخدرات.
كما اختتمت بمركز شباب دير أبي سعيد النموذجي أعمال دورة المهارات الرقمية والتي استمرت 4 أيام بمشاركة 15 شابا من أعضاء المركز .
وهدفت الدورة الى تعريف المشاركين على محاور إنترنت الأشياء ومجالاته ، والتحول الرقمي وتاريخه ومستقبله والتسويق الإلكتروني وأهميته والذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته .
-- (بترا)
أ غ /ح أ
14/09/2023 19:42:23
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