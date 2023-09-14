حوارية بالشونة الشمالية حول آفة المخدرات ومخاطرها



إربد 14 أيلول(بترا)- نظم مركز شابات الشونة الشمالية اليوم الخميس، حوارية توعوية حول آفة المخدرات ومخاطرها على الشباب ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

وعرض الملازم هادي طعيمة من الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد ، لمخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة، من خلال المحاور الوقائية والمكافحة، لافتا إلى دور مركز معالجة الإدمان في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات كأفراد صالحين في المجتمع.

ودار نقاش بين المحاضر والمشاركات، ركز على أدوار المجتمع في مكافحة المخدرات ووسائل التعامل القانونية مع حالات تعاطي المخدرات.

كما اختتمت بمركز شباب دير أبي سعيد النموذجي أعمال دورة المهارات الرقمية والتي استمرت 4 أيام بمشاركة 15 شابا من أعضاء المركز .

وهدفت الدورة الى تعريف المشاركين على محاور إنترنت الأشياء ومجالاته ، والتحول الرقمي وتاريخه ومستقبله والتسويق الإلكتروني وأهميته والذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته .

-- (بترا)

أ غ /ح أ

14/09/2023 19:42:23