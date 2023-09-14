النهضة يحسم لقب كأس المرحوم رزق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة

عمان 14 أيلول (بترا)- جدد فريق النهضة فوزه على المستقبل في ثاني مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأردني للكراسي المتحركة "كأس المرحوم رزق المصري" ليحسم التتويج باللقب.

واحتضنت المباراة، صالة المرحوم يوسف الكرمي، في مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة البارالمبية الأردنية، مساء أمس الأربعاء.

وحقق النهضة، الخميس الماضي، فوزا مريحا في المواجهة الأولى بنتيجة 37-23.

وفي المواجهة سيطر لاعبو النهضة على مجريات اللقاء وتقدموا بالنتيجة طيلة فترات المواجهة التي انتهت بنتيجة 34- 18، ليحسم التتويج باللقب.

وبتلك النتائج أصبحت المباراة الثالثة المقرر أن تنطلق، الاثنين المقبل 18 أيلول الحالي على الصالة ذاتها، مواجهة استعراضية، سيتم تتويج نادي النهضة بعدها، بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

--(بترا)

س ح/م د/

14/09/2023 19:35:29