النهضة يحسم لقب كأس المرحوم رزق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة

النهضة يحسم لقب كأس المرحوم رزق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة
التاريخ
9/14/2023 11:29:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- جدد فريق النهضة فوزه على المستقبل في ثاني مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأردني للكراسي المتحركة "كأس المرحوم رزق المصري" ليحسم التتويج باللقب.
واحتضنت المباراة، صالة المرحوم يوسف الكرمي، في مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة البارالمبية الأردنية، مساء أمس الأربعاء.
وحقق النهضة، الخميس الماضي، فوزا مريحا في المواجهة الأولى بنتيجة 37-23.
وفي المواجهة سيطر لاعبو النهضة على مجريات اللقاء وتقدموا بالنتيجة طيلة فترات المواجهة التي انتهت بنتيجة 34- 18، ليحسم التتويج باللقب.
وبتلك النتائج أصبحت المباراة الثالثة المقرر أن تنطلق، الاثنين المقبل 18 أيلول الحالي على الصالة ذاتها، مواجهة استعراضية، سيتم تتويج نادي النهضة بعدها، بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.
--(بترا)
س ح/م د/
14/09/2023 19:35:29
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