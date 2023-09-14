العجلوني : تحديات مالية كبيرة تواجه البلقاء التطبيقية

السلط 14 أيلول(بترا)- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني ان ابرز التحديات التي تواجه الجامعة هي التحديات المالية الكبيرة المتمثلة بديون الجامعة على الجهات المبتعثة للطلبة، والكلف المرتفعة للتعليم التقني ومحدودية المساحة في حرم الجامعة في مدينة السلط والتي تحد من إمكانية إنشاء مبان جديدة وقاعات تدريسية وتوفير مختبرات .

وبين خلال لقائه اليوم الخميس وفد من ملتقى النخبة ان الجامعة وضعت خطة وتصور واضح لتوسعة وتطوير جميع كلياتها وتحسين بناها التحتية والتكنولوجية لتواكب روح العصر والارتقاء بالعملية التعليمية وفق أحدث المعايير، مشيرا الى العمل على استملاك أراض على الواجهة الغربية بمساحة 46 دونما ليتم إنشاء مبان للكليات ومرافق حيوية وصالة متعددة الأغراض تخدم المجتمع المحلي وتساهم في تطوير وتحسين المناطق المحيطة وتحقق التنمية فيها .

وعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء نبذة عن الجامعة وإعداد الطلبة والبرامج الأكاديمية التي تدرس فيها ، والتحديات والخطط المستقبلية في التوسع والتطوير والتحسين في مختلف الكليات.

وأشار الدكتور العجلوني الى انه ومن ضمن خطط الجامعة المستقبلية إنشاء مبان لكليتي التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة بالقرب من مستشفى السلط الجديد في حال توفر التمويل مبينا ان الجامعة أنهت المخططات الهندسية لإنشاء مبنيين لكليتي الذكاء الاصطناعي و الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمساحة 16 ألف متر مربع .

وأوضح الدكتور العجلوني ان الجامعة ستعمل وضمن خططها المستقبلية على إنشاء مبان لكافة مراكزها العلمية ومبنى لمركز السلط التراثي وإنشاء مبنى للقاعات التدريسية في كلية رحمة.

وبين ان الجامعة تعمل على استحداث برامج وتخصصات بناء على حاجات السوق المحلي والإقليمي والدولي بحيث تكون تخصصات تقنية تطبيقية تحاكي مهن المستقبل.

بدورهم أشاد أعضاء ملتقى النخبة بالإنجازات والتحديات والخطط المستقبلية الواضحة لهدف التطوير والتحسين ، لافتين إلى عدد من الملاحظات والمداخلات والاستفسارات والتي ركزت على دعم سياسة الجامعة وتركيزها واهتمامها بالتعليم التطبيقي والتقني والارتقاء بنوعية وجودة التعليم وربط استحداث تخصصات جديدة بحاجة الأسواق المحلية والإقليمية ودعم خطة الجامعة التوسعية بهدف التحديث والتطوير وضرورة ان تكون للجامعة دور رئيسي في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية بالإضافة الى ضرورة تركيز الجامعة على بناء شخصية الطالب وتأهيله سلوكيا وتربويا.

--(بترا)

أع/ح أ

14/09/2023 19:32:35