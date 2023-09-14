محاضرة حول المواقع الأثرية في اربد

إربد 14 أيلول (بترا)- نظم منتدى ذاكرة الشعلة في بيت إربد التراثي مساء اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "المواقع الأثرية في محافظة إربد".

وقال مدير آثار إربد زياد غنيمات، إن الأردن يعتبر متحفا أثريا مفتوحا لأنه يمتاز بالمواقع التراثية مثل المدن الرومانية في جدارا (أم قيس) الأثرية ، موقع قويلبة، بيت راس، طبقة فحل، ومبنى دار السرايا العثمانية، طاحونة عودة، كهف السيد المسيح (كهف المعصرة)، كنيسة خِلة عيسى في بيت إيدس، تل إربد الأثري وموقع الزيرقون الأثري.

وأضاف ان قرية أم قيس الأثرية فازت بمسابقة القرية الأولى الأثرية في العالم من بين 26 قرية مشاركة، لأنها تحتوي على المسجد والكنيسة والمعبد، ومنها المعبد الكنعاني والمسجد الأموي.

وبين أن آثار طبقة فحل (بيلا) تعد واحدة من أهم المواقع الأثرية والسياحية في الأردن، وقد شهدت بيلا استقرارا بشريا متواصلا عبر العصور، وذلك منذ العصور الحجرية 12500 قبل الميلاد وحتى العصور الأسلامية، حيث ساهم موقعها الجغرافي المميز وكثرة المياه فيها إلى زيادة عملية الإستيطان البشري فيها عبر العصور التاريخية.

وفي نهاية اللقاء دار حوار مفصل حول المواقع الأثرية في محافظة إربد.

--(بترا)

ع ع

14/09/2023 19:26:40