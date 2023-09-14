محاضرة حول المواقع الأثرية في اربد

محاضرة حول المواقع الأثرية في اربد
التاريخ
9/14/2023 11:29:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 14 أيلول (بترا)- نظم منتدى ذاكرة الشعلة في بيت إربد التراثي مساء اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "المواقع الأثرية في محافظة إربد".
وقال مدير آثار إربد زياد غنيمات، إن الأردن يعتبر متحفا أثريا مفتوحا لأنه يمتاز بالمواقع التراثية مثل المدن الرومانية في جدارا (أم قيس) الأثرية ، موقع قويلبة، بيت راس، طبقة فحل، ومبنى دار السرايا العثمانية، طاحونة عودة، كهف السيد المسيح (كهف المعصرة)، كنيسة خِلة عيسى في بيت إيدس، تل إربد الأثري وموقع الزيرقون الأثري.
وأضاف ان قرية أم قيس الأثرية فازت بمسابقة القرية الأولى الأثرية في العالم من بين 26 قرية مشاركة، لأنها تحتوي على المسجد والكنيسة والمعبد، ومنها المعبد الكنعاني والمسجد الأموي.
وبين أن آثار طبقة فحل (بيلا) تعد واحدة من أهم المواقع الأثرية والسياحية في الأردن، وقد شهدت بيلا استقرارا بشريا متواصلا عبر العصور، وذلك منذ العصور الحجرية 12500 قبل الميلاد وحتى العصور الأسلامية، حيث ساهم موقعها الجغرافي المميز وكثرة المياه فيها إلى زيادة عملية الإستيطان البشري فيها عبر العصور التاريخية.
وفي نهاية اللقاء دار حوار مفصل حول المواقع الأثرية في محافظة إربد.
--(بترا)
ع ع
14/09/2023 19:26:40
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