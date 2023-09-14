العقبة الخاصة تنظم برنامجا تدريبيا لنظام الجودة

العقبة 14 أيلول (بترا) أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية برنامجاً تدريبياً متخصصا تحت عنوان "نظام الجودة 17025 ISO" بمشاركة عدد من موظفي مختبرات ابن حيان التابعة لسلطة العقبة.

وأشار الأمين العام، المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة، خلال رعايته افتتاح أعمال البرنامج، إلى أهمية التعاون المثمر بين السلطة والجمعية العلمية، التي تعتبر جهةً رسمية معترفًا بها على الصعيدين المحلي والدولي في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، من قبل مدربين ذوي خبرة عملية وعلمّية وكفاءة عالية.

وأكد العجارمة، حرص السلطة وسعيها لتطوير المنظومة البشرية وتعزيز قدرات ومهارات موظفي السلطة، من خلال توفير البرامج التدريبية المختلفة، لافتا إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر الاستثمار الحقيقي، فهم الثروة الحقيقية ورأس المال الأساسي لأي مؤسسة تسعى إلى التقدم والازدهار.

من جهته، أوضح مدير مديرية الموارد البشرية في السلطة جمال المعايطة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز معايير الجودة والأداء الإداري، ويستهدف تطوير مهارات الموظفين العاملين في مجالات تختص بنظام الجودة "17025 ISO" بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجال الجودة والمختبرات.

--(بترا)

ا م/م د/

14/09/2023 19:18:16