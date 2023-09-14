العقبة الخاصة تنظم برنامجا تدريبيا لنظام الجودة
التاريخ
9/14/2023 11:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 14 أيلول (بترا) أمين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية برنامجاً تدريبياً متخصصا تحت عنوان "نظام الجودة 17025 ISO" بمشاركة عدد من موظفي مختبرات ابن حيان التابعة لسلطة العقبة.
وأشار الأمين العام، المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة، خلال رعايته افتتاح أعمال البرنامج، إلى أهمية التعاون المثمر بين السلطة والجمعية العلمية، التي تعتبر جهةً رسمية معترفًا بها على الصعيدين المحلي والدولي في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، من قبل مدربين ذوي خبرة عملية وعلمّية وكفاءة عالية.
وأكد العجارمة، حرص السلطة وسعيها لتطوير المنظومة البشرية وتعزيز قدرات ومهارات موظفي السلطة، من خلال توفير البرامج التدريبية المختلفة، لافتا إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية يعتبر الاستثمار الحقيقي، فهم الثروة الحقيقية ورأس المال الأساسي لأي مؤسسة تسعى إلى التقدم والازدهار.
من جهته، أوضح مدير مديرية الموارد البشرية في السلطة جمال المعايطة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز معايير الجودة والأداء الإداري، ويستهدف تطوير مهارات الموظفين العاملين في مجالات تختص بنظام الجودة "17025 ISO" بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجال الجودة والمختبرات.
--(بترا)
ا م/م د/
14/09/2023 19:18:16
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