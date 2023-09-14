ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
9/14/2023 11:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 14 أيلول (بترا)– ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بشكل طفيف، أمام الدولار الأميركي، لكنها بقيت تحت حاجز الـ 25ر1 دولار.
وحسب ما تداولته التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 247ر1 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 162ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
14/09/2023 19:13:47
MENAFN14092023000117011021ID1107074331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.