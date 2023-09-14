ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

لندن 14 أيلول (بترا)– ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بشكل طفيف، أمام الدولار الأميركي، لكنها بقيت تحت حاجز الـ 25ر1 دولار.

وحسب ما تداولته التقارير الاقتصادية البريطانية، صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 247ر1 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 162ر1 يورو.

--(بترا)

ر ش/م د/ح أ

14/09/2023 19:13:47