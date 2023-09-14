جمعية البيئة تنفذ حملة تطوعية في العقبة

العقبة 14 أيلول (بترا)-نفذت جمعية البيئة الأردنية في حديقة الأميرة سلمى، بمحافظة العقبة، اليوم الخميس، حملة تطوعية للسياحة البيئية، بدعم من الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية" جوتك" بالتعاون مع فرع الجمعية بالعقبة .

وأكد رئيس لجنة السياحة النيابية عبيد ياسين، أن السياحة البيئية لا تقل أهمية عن الأنواع الأخرى من السياحات الدينية والتاريخية والعلاجية، وهناك تركيز عالمي عليها من خلال المؤتمرات التي تعقد عن التغير المناخي، مبينا أهمية الحفاظ على البيئة ونشر الوعي بحمايتها من الملوثات خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد صناعات متقدمــة .

وقال، إننا نسعى أن تكون العقبة بيئة خضراء آمنة، وأن يكون هناك توجه لاستخدام الطاقة من المشتقات البترولية النظيفة.، مثمنا مبادرة الجمعية في اقامة مثل هذه الحملات التطوعية التي تعزز الحس بالمسؤولية والانتماء للمكان والبيئة .

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية/ منسقة الأسبوع البيئي والسياحي ربيعه المومني، إن الجمعية تنظم سنويا المؤتمر السياحي البيئي في العقبة، نظرا لخصوصية المحافظة السياحية، وأن القطاع السياحي يشهد تطورا ملموسا .

وثمنت نهج لجنة السياحة النيابية في التواصل مع كافة المؤسسات من خلال اللقاءات الميدانية والاستماع للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ،وكذلك دعم شركة "جوتك" وسلطة منطقة العقبة لهذه الحملة، ودور كافة الجهات الداعمة والمساندة لفعاليات الأسبوع البيئي السياحي، وأنشطة وبرامج جمعية البيئة لتحقيق رسالتها وأهدافها لخدمة البيئة وحمايتها .

بدوره، قال رئيس لجنة فرع الجمعية بالعقبة نائب مدير تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس خالد العضايلة، إن هذه الأنشطة التي تنفذ بشكل سنوي مع السلطة، تعزز رسالة البيئة والسياحة المحلية في الأردن والعقبة بشكل خاص.

يشار إلى أن الأسبوع البيئي السياحي العاشر، تنفذه الجمعية ضمن مبادرتها "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا" بدعم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة "جوتك" وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية، ومحطة توليد كهرباء شرق عمان، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة المدن الصناعية .

ويشتمل الأسبوع على عدد من الحملات والمبادرات التطوعية والندوات البيئية والسياحية والزيارات لعدد من المؤسسات التي تعنى بالبيئة والسياحة في العقبة .

--(بترا)

ا م/ ف م/ح أ

14/09/2023 19:07:08