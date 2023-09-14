جمعية البيئة تنفذ حملة تطوعية في العقبة

جمعية البيئة تنفذ حملة تطوعية في العقبة
التاريخ
9/14/2023 11:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 14 أيلول (بترا)-نفذت جمعية البيئة الأردنية في حديقة الأميرة سلمى، بمحافظة العقبة، اليوم الخميس، حملة تطوعية للسياحة البيئية، بدعم من الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية" جوتك" بالتعاون مع فرع الجمعية بالعقبة .
وأكد رئيس لجنة السياحة النيابية عبيد ياسين، أن السياحة البيئية لا تقل أهمية عن الأنواع الأخرى من السياحات الدينية والتاريخية والعلاجية، وهناك تركيز عالمي عليها من خلال المؤتمرات التي تعقد عن التغير المناخي، مبينا أهمية الحفاظ على البيئة ونشر الوعي بحمايتها من الملوثات خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد صناعات متقدمــة .
وقال، إننا نسعى أن تكون العقبة بيئة خضراء آمنة، وأن يكون هناك توجه لاستخدام الطاقة من المشتقات البترولية النظيفة.، مثمنا مبادرة الجمعية في اقامة مثل هذه الحملات التطوعية التي تعزز الحس بالمسؤولية والانتماء للمكان والبيئة .
وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية/ منسقة الأسبوع البيئي والسياحي ربيعه المومني، إن الجمعية تنظم سنويا المؤتمر السياحي البيئي في العقبة، نظرا لخصوصية المحافظة السياحية، وأن القطاع السياحي يشهد تطورا ملموسا .
وثمنت نهج لجنة السياحة النيابية في التواصل مع كافة المؤسسات من خلال اللقاءات الميدانية والاستماع للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ،وكذلك دعم شركة "جوتك" وسلطة منطقة العقبة لهذه الحملة، ودور كافة الجهات الداعمة والمساندة لفعاليات الأسبوع البيئي السياحي، وأنشطة وبرامج جمعية البيئة لتحقيق رسالتها وأهدافها لخدمة البيئة وحمايتها .
بدوره، قال رئيس لجنة فرع الجمعية بالعقبة نائب مدير تنمية المجتمع المحلي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس خالد العضايلة، إن هذه الأنشطة التي تنفذ بشكل سنوي مع السلطة، تعزز رسالة البيئة والسياحة المحلية في الأردن والعقبة بشكل خاص.
يشار إلى أن الأسبوع البيئي السياحي العاشر، تنفذه الجمعية ضمن مبادرتها "سياحتنا عنوان ثروتنا وبيئتنا" بدعم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وشركة "جوتك" وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية، ومحطة توليد كهرباء شرق عمان، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة المدن الصناعية .
ويشتمل الأسبوع على عدد من الحملات والمبادرات التطوعية والندوات البيئية والسياحية والزيارات لعدد من المؤسسات التي تعنى بالبيئة والسياحة في العقبة .
--(بترا)
ا م/ ف م/ح أ
14/09/2023 19:07:08
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