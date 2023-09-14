واشنطن تبرم اتفاقا أمنيا مع البحرين



واشنطن 14 أيلول( بترا ) - وقّعت الولايات المتحدة , مساء الأربعاء , اتّفاقاً أمنيا مع البحرين لتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية بين البلدين، في خطوة تندرج في إطار دعم واشنطن لمملكة البحرين , بحسب واشنطن بوست .

ويتّخذ الأسطول الخامس الأميركي قاعدة له في البحرين التي يسود التوتر علاقاتها مع إيران المجاورة، إلا أنّ الاتفاق سيوطّد العلاقات بين واشنطن والمنامة على المستويين الرمزي والعملي من خلال تعزيز التعاون المشترك ، لا سيّما تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مراسم التوقيع مع ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة , إنّ الاتفاق سيتيح "لنا تحديد التهديدات أو الاستجابة لها بشكل أفضل عند ظهورها , حيث أن جوهر الاتفاق هو هدف مشترك , العمل معا لبناء منطقة أكثر أمانا وازدهارا وأكثر ارتباطا بالعالم".

والاتفاق الذي أطلق عليه أسم "اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار" يرمي لتعزيز التبادل العلمي وفرص الاستثمار والتعاون على صعيد الطاقة المتجدّدة.

--(بترا)

ب خ/ ف م/ح أ

14/09/2023 19:05:17