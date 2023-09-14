واشنطن تبرم اتفاقا أمنيا مع البحرين

واشنطن تبرم اتفاقا أمنيا مع البحرين
التاريخ
9/14/2023 11:29:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 14 أيلول( بترا ) - وقّعت الولايات المتحدة , مساء الأربعاء , اتّفاقاً أمنيا مع البحرين لتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية بين البلدين، في خطوة تندرج في إطار دعم واشنطن لمملكة البحرين , بحسب واشنطن بوست .
ويتّخذ الأسطول الخامس الأميركي قاعدة له في البحرين التي يسود التوتر علاقاتها مع إيران المجاورة، إلا أنّ الاتفاق سيوطّد العلاقات بين واشنطن والمنامة على المستويين الرمزي والعملي من خلال تعزيز التعاون المشترك ، لا سيّما تبادل المعلومات الاستخبارية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبيل مراسم التوقيع مع ولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة , إنّ الاتفاق سيتيح "لنا تحديد التهديدات أو الاستجابة لها بشكل أفضل عند ظهورها , حيث أن جوهر الاتفاق هو هدف مشترك , العمل معا لبناء منطقة أكثر أمانا وازدهارا وأكثر ارتباطا بالعالم".
والاتفاق الذي أطلق عليه أسم "اتفاقية التكامل الأمني الشامل والازدهار" يرمي لتعزيز التبادل العلمي وفرص الاستثمار والتعاون على صعيد الطاقة المتجدّدة.
--(بترا)
ب خ/ ف م/ح أ
14/09/2023 19:05:17
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