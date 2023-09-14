اختتام دورة تدريبية حول صناعة المحتوى الإلكتروني في الطفيلة

اختتام دورة تدريبية حول صناعة المحتوى الإلكتروني في الطفيلة
التاريخ
9/14/2023 11:29:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 14 أيلول ( بترا)- اختتمت في قاعة هيئة شباب كلنا الأردن - الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في الطفيلة، اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة في صناعة المحتوى وإنشاء وإدارة منصات العمل الإلكترونية، استهدفت مجموعة من الشباب.
وتأتي الدورة التي نظمتها الهيئة، لمدة أربعة أيام ، ضمن خطة الهيئة للعام الحالي لتوفير احتياجات سوق العمل الإلكتروني الذي انتشر بشكل واسع أخيرا.
وبين منسق الهيئة في الطفيلة سراج العوران، أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل أطلقته الهيئة في مجالات التجارة الالكترونية، والتسويق الإلكتروني، للاستثمار في طاقات الشباب ضمن محور التدريب لإكسابهم المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
--( بترا)
س م/ ف م/ح أ
14/09/2023 19:03:33
MENAFN14092023000117011021ID1107074328
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