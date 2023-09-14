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اختتام دورة تدريبية حول صناعة المحتوى الإلكتروني في الطفيلة

9/14/2023 11:29:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 14 أيلول ( بترا)- اختتمت في قاعة هيئة شباب كلنا الأردن - الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في الطفيلة، اليوم الخميس، دورة تدريبية متخصصة في صناعة المحتوى وإنشاء وإدارة منصات العمل الإلكترونية، استهدفت مجموعة من الشباب.
وتأتي الدورة التي نظمتها الهيئة، لمدة أربعة أيام ، ضمن خطة الهيئة للعام الحالي لتوفير احتياجات سوق العمل الإلكتروني الذي انتشر بشكل واسع أخيرا.
وبين منسق الهيئة في الطفيلة سراج العوران، أن الدورة تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل أطلقته الهيئة في مجالات التجارة الالكترونية، والتسويق الإلكتروني، للاستثمار في طاقات الشباب ضمن محور التدريب لإكسابهم المعرفة وبناء قدراتهم ومهاراتهم العملية والنظرية ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
--( بترا)
س م/ ف م/ح أ
14/09/2023 19:03:33

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