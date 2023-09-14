البلقاء التطبيقية تعقد جلسة لعرض قصص نجاح طلبتها

السلط 14 أيلول(بترا)- عقدت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الخميس، جلسة حوارية لعرض قصص نجاح خريجي الجامعة .

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور هيثم حمود الشبلي، إن الجلسة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل مع خريجيها وتمكينهم من عرض قصص نجاحهم، والحصول على التغذية الراجعة من الخريجين، للإفادة في تجويد وتطوير نشاطات الجامعة، بما يكفل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى جهود الجامعة المتمثلة بزيادة فعالية سبل التواصل مع أصحاب العلاقة والشركاء، بغرض تقليص الفجوة بين أرباب العمل والخريجين، وبالتالي زيادة نسب التشغيل، حيث قامت الجامعة ببناء منصة إلكترونية تمكن أرباب العمل من الاطلاع على السير الذاتية لخريجي الجامعة.

وقدم عدد من خريجي الجامعة من مختلف التخصصات، قصص نجاحهم بعد تخرجهم من الجامعة.

--(بترا)

أع/ ف م/ح أ

14/09/2023 18:56:16