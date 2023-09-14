البلقاء التطبيقية تعقد جلسة لعرض قصص نجاح طلبتها
التاريخ
9/14/2023 11:29:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 14 أيلول(بترا)- عقدت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الخميس، جلسة حوارية لعرض قصص نجاح خريجي الجامعة .
وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور هيثم حمود الشبلي، إن الجلسة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل مع خريجيها وتمكينهم من عرض قصص نجاحهم، والحصول على التغذية الراجعة من الخريجين، للإفادة في تجويد وتطوير نشاطات الجامعة، بما يكفل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.
وأشار إلى جهود الجامعة المتمثلة بزيادة فعالية سبل التواصل مع أصحاب العلاقة والشركاء، بغرض تقليص الفجوة بين أرباب العمل والخريجين، وبالتالي زيادة نسب التشغيل، حيث قامت الجامعة ببناء منصة إلكترونية تمكن أرباب العمل من الاطلاع على السير الذاتية لخريجي الجامعة.
وقدم عدد من خريجي الجامعة من مختلف التخصصات، قصص نجاحهم بعد تخرجهم من الجامعة.
--(بترا)
أع/ ف م/ح أ
14/09/2023 18:56:16
MENAFN14092023000117011021ID1107074327
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