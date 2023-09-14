تطوير الأعمال يختتم أول مرحلة من اختيار مشاريع الشباب الريادية بالكرك

الكرك 14 أيلول(بترا) - اختتم مركز تطوير الأعمال BDC اليوم الخميس، المرحلة الأولى من البدء باختيار المشاريع الريادية للشباب في مناطق في شمال محافظة الكرك وهي أدر وحمود وشيحان، ضمن برنامج ريادة الأعمال المنفذ من مشروع عزم وهو أحد برامج المركز تطوير المدعوم من اليونيسف.

وركزت المرحلة الأولى من المشروع على تمكين الشباب في مهارات وسلوكيات ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي والإدارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية بهدف بناء قدرات المشاركين ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة خصوصا بالمناطق التي تحتاج إلى وجود مشاريع إنتاجية تشغل الشباب وتوفر مصدر دخل حقيقيا.

واشتملت المرحلة، على ورشات تدريبية استمرت لمدة 10 أيام بمشاركة شباب وشابات من مختلف مناطق محافظة الكرك وهي حمود والجديدة وشيحان والقصر وأدر والجدعا وقرى العمرو.







وأسهمت الورشات التدريبية بزيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة لديهم وتعزيزها، إضافة إلى بناء قدراتهم في مجال الإدارة المالية وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية وصولا إلى شباب متمكن من التفكير في مشاريع ريادية مستدامة تساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم، وللشباب في مجتمعاتهم وتساعدهم أيضاً في توفير أنشطة اقتصادية وخدمية وتجارية مفقودة من السوق المحلي.

كما ركزت الورشات على بناء قدرات الشباب في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لعرض أفكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة؛ ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ أفكار المشاريع التي توافقت مع الشروط والمعايير لاختيار أفكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم.

يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال لدية خطة تنفيذية من خلال مشروع عزم للوصول إلى جميع المناطق النائية ومناطق الأطراف في كل من محافظة الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، بغية تنفيذ مثل هذه التدريبات.

--(بترا)

م ع/م د/ح أ

14/09/2023 18:54:52