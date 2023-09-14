تطوير الأعمال يختتم أول مرحلة من اختيار مشاريع الشباب الريادية بالكرك

تطوير الأعمال يختتم أول مرحلة من اختيار مشاريع الشباب الريادية بالكرك
التاريخ
9/14/2023 11:28:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 14 أيلول(بترا) - اختتم مركز تطوير الأعمال BDC اليوم الخميس، المرحلة الأولى من البدء باختيار المشاريع الريادية للشباب في مناطق في شمال محافظة الكرك وهي أدر وحمود وشيحان، ضمن برنامج ريادة الأعمال المنفذ من مشروع عزم وهو أحد برامج المركز تطوير المدعوم من اليونيسف.
وركزت المرحلة الأولى من المشروع على تمكين الشباب في مهارات وسلوكيات ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي والإدارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية بهدف بناء قدرات المشاركين ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم في تأسيس مشاريعهم الصغيرة الخاصة خصوصا بالمناطق التي تحتاج إلى وجود مشاريع إنتاجية تشغل الشباب وتوفر مصدر دخل حقيقيا.
واشتملت المرحلة، على ورشات تدريبية استمرت لمدة 10 أيام بمشاركة شباب وشابات من مختلف مناطق محافظة الكرك وهي حمود والجديدة وشيحان والقصر وأدر والجدعا وقرى العمرو.
وأسهمت الورشات التدريبية بزيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة لديهم وتعزيزها، إضافة إلى بناء قدراتهم في مجال الإدارة المالية وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية وصولا إلى شباب متمكن من التفكير في مشاريع ريادية مستدامة تساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم، وللشباب في مجتمعاتهم وتساعدهم أيضاً في توفير أنشطة اقتصادية وخدمية وتجارية مفقودة من السوق المحلي.
كما ركزت الورشات على بناء قدرات الشباب في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لعرض أفكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة؛ ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ أفكار المشاريع التي توافقت مع الشروط والمعايير لاختيار أفكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم.
يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال لدية خطة تنفيذية من خلال مشروع عزم للوصول إلى جميع المناطق النائية ومناطق الأطراف في كل من محافظة الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، بغية تنفيذ مثل هذه التدريبات.
--(بترا)
م ع/م د/ح أ
14/09/2023 18:54:52
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