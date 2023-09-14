المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج

المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج
التاريخ
9/14/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة بالمزار الجنوبي/الكرك .
وبينت سلطة المياه، في بيان اليوم الخميس، أن كوادرها أزالت المخالفات، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة ، وقدرت قيمة المياه المعتدى عليها، وإحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء .
وأكدت، أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .
--(بترا)
ي ع/ ف م/ح أ
14/09/2023 18:53:07
MENAFN14092023000117011021ID1107074325
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