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المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج

9/14/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة بالمزار الجنوبي/الكرك .
وبينت سلطة المياه، في بيان اليوم الخميس، أن كوادرها أزالت المخالفات، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة ، وقدرت قيمة المياه المعتدى عليها، وإحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء .
وأكدت، أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .
--(بترا)
ي ع/ ف م/ح أ
14/09/2023 18:53:07

MENAFN14092023000117011021ID1107074325

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