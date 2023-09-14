المياه: ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج

عمان 14 أيلول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية، اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة بالمزار الجنوبي/الكرك .

وبينت سلطة المياه، في بيان اليوم الخميس، أن كوادرها أزالت المخالفات، وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة ، وقدرت قيمة المياه المعتدى عليها، وإحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء .

وأكدت، أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .

--(بترا)

ي ع/ ف م/ح أ

14/09/2023 18:53:07