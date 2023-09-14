Friday, 15 September 2023 08:29 GMT

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

9/14/2023 11:28:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)-أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع الفائدة مجددا بنحو 25 نقطة أساس لعاشر اجتماع على التوالي، ليواصل سياسة التشديد النقدي المطبقة منذ أكثر من عام.
ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر اليوم ، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة.
كما رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.
--(بترا)
رصد/ي أ/ ف م
14/09/2023 18:51:55

MENAFN14092023000117011021ID1107074324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث