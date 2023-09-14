المركزي الأوروبي يرفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

عمان 14 أيلول (بترا)-أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع الفائدة مجددا بنحو 25 نقطة أساس لعاشر اجتماع على التوالي، ليواصل سياسة التشديد النقدي المطبقة منذ أكثر من عام.

ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر اليوم ، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة.

كما رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.

--(بترا)

رصد/ي أ/ ف م

14/09/2023 18:51:55