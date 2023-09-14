رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمجلس البناء الوطني

عمان 14 أيلول ( بترا )- ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس البناء الوطني، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة له خلال الاجتماع الذي جاء لغايات إقرار مسودات كودات البناء الوطني المرتبطة بالتغير المناخي، أن ملف السلامة العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، "فكما نبحث عن غذاء آمن ودواء آمن، تولي الحكومة ملف السلامة على الطرق وسلامة الأبنية والمنشآت أهمية كبرى؛ نظرا لآثاره التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وباعتباره واحدا من عناصر توفير الحياة الكريمة للمواطنين".

وأشار الخصاونة إلى أهمية دور مجلس البناء الوطني الأردني الذي يعنى في تطوير قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان، لافتا إلى أهمية هذا القطاع كمساهم في تطوير البنى التحتية وتطوير الاقتصاد الوطني والذي يعد محركا للاقتصاد الوطني، ومشغلا رئيسا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوظف عشرات الآلاف من القوى العاملة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق كودات البناء الوطني على المنشآت التي تتم إقامتها في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بالتنفيذ وفقا للمخططات الهندسية، وفي جميع مراحل العمل الهندسي، بشكل يضمن تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية، من أجل ضمان حصول المواطنين على منتج آمن يلبي متطلبات التصاميم المعتمدة، وحماية المنشآت وساكنيها من أي مخاطر نتيجة لأي ظروف طبيعية قد تحدث.

ولفت إلى أن اجتماع مجلس البناء الوطني يأتي في وقت مهم للغاية، حيث يشهد جوارنا الإقليمي والجوار الأبعد كذلك كوارث طبيعية وزلازل، كتلك التي ضربت أجزاء من سوريا وتركيا والمغرب، بالإضافة إلى تقلبات مناخية وفيضانات كتداعيات الإعصار الذي ضرب السواحل الليبية والمصرية، كما لمسنا في الأردن تقلبات في أحوال الطقس صاحبت هذه الظواهر الطبيعية، مؤكدا أننا أحوج ما نكون اليوم إلى اعتماد مقاربات مرتبطة بإجراء مسوحات، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفاعلة لأي طارئ -لا قدر الله- من أجل سلامة وطننا ومواطنينا.

وأشار الخصاونة في هذا الصدد إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بدأ بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وجهات وبيوت خبرة مثل الجمعية العلمية الملكية بإجراء المسوحات المتعلقة بأوضاع المباني، وأنجز الكثير من الدراسات في هذا لصدد، لافتا إلى أن تمرين "درب الأمان" الذي يعمل المركز على الإعداد له خلال الفترة القريبة المقبلة، يهدف إلى رفع الجاهزية للتعامل والاستجابة الفاعلة لأي طارئ -لا قدر الله- من أجل سلامة وطننا ومواطنينا.

وأكد ضرورة أن نكون في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مثل هذه المخاطر الطبيعية التي قد تصيب أية دولة، سواء من حيث حصر مناطق الاختطار والاستجابة الفاعلة لآثارها إن حدثت -لا قدر الله– على أعلى سوية، وبالقدر الذي يستحقه المواطنون، والقدر الذي يتوخاه جلالة الملك عبدالله الثاني في طبيعة ونوعية الخدمات، خصوصا التي تعنى بالحفاظ على السلامة العامة للأردنيين.

كما أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تقوم بها الجمعية العلمية الملكية باعتبارها بيت خبرة أردنيا وعالميا يعتمد أعلى معايير الجودة، مؤكدا التزام الحكومة بدعم الجمعية لتستمر بدعم جهود الحكومة ومختلف القطاعات في الاستجابة لجميع أوجه المشورة الفنية التي تميزت بتقديمها على مر رحلتها الطويلة الممتدة لأكثر من خمسين عاما والتي صاحبها الكثير من المنجزات والتميز الاستثنائي.

كما قدم رئيس الوزراء التحية لسمو الأميرة سمية بنت الحسن على جهودها والتزامها دائما بأعلى الأسس والمعايير في كل المؤسسات التي ترأسها، بما في ذلك الجمعية العلمية الملكية.

ولفت الخصاونة إلى أن الأردن كان سبّاقا في إعداد كودات البناء؛ فالكودات الوطنية تم اعتمادها ككودات عربية موحدة من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن مجلس البناء الوطني أصدر (65) كودة في مختلف المجالات الهندسية، منها كودة الزلازل التي تتضمن المتطلبات الفنية الواجب تنفيذها لحماية المنشآت من أخطار الزلازل.

كما أشار إلى أن الحكومة عمدت إلى وضع هذه المفاهيم ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي التابع لها، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام بإرادة صلبة، وبتخطيط مؤسسي سليم، ورؤية واضحة.

بدورها، أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، أن الأحداث الأليمة التي شهدتها بعض دول الجوار بفعل الظواهر الطبيعية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية ومعاناة إنسانية كبيرة تفرض علينا العمل بجدية لتكون منشآتنا وأبنيتنا ومدننا أكثر أمانا وجاهزية.

وأشارت سموها، إلى أهمية تمرين "درب الأمان" الذي سينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في اختبار جاهزية الخطط الاستراتيجية لمؤسساتنا؛ لأن "الجاهزية الجيدة لا شك تؤدي إلى تخفيف الآثار"، كما أشارت إلى دور مجلس البناء الوطني في إجراء مسوحات وتنفيذ إجراءات استباقية واقتراح الأطر التشريعية اللازمة للحد من هذه المخاطر.

وأكدت سموها أن التخطيط لإدارة المخاطر أصبح شموليا على مستوى العالم، ولم يعد مسؤولية الخبراء والعلماء فقط، بل يجب إشراك المخططين الحضريين والمجتمعات المحلية، لافتة في هذا الصدد إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العلماء والباحثين وصانعي القرار، والتشبيك بين المؤسسات القائمة على العلوم والتكنولوجيا، وتطوير أساليب البحث العلمي الحديثة، وإيجاد تحالفات في المعرفة وبناء الشراكات؛ بهدف نقل المعرفة من شكلها المجرد إلى فضاء التطبيق، بهدف تحسين نوعية الحياة الإنسانية.

كما أكدت أن البشرية تقف اليوم أمام تحديات جسام من حيث الصحة والبيئة والمناخ والماء والغذاء والهواء والتمدن والفقر؛ لذا علينا أن نركز على أن يكون العلم والتكنولوجيا أداة للسلم والسلام، مستعرضة في هذا الإطار الجهود التي تقوم بها الجمعية العلمية الملكية والتي تضع نصب أعينها دوما سلامة المواطنين وصحتهم ومقدرات الوطن ولن تدخر جهدا في أداء الواجب.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل/ رئيس مجلس البناء الوطني المهندس ماهر أبو السمن، إن المجلس يعمل على تعزيز التنسيق المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى قرارات وإجراءات من شأنها تعزيز جودة الأبنية في المملكة ورفع سوياها في ضوء التطورات التي شهدتها علوم الهندسة ومفاهيم البناء.

وأشار إلى أن مجلس البناء الوطني يناط به مهام وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ودراسة تنسيبات اللجان الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والإسهام بإصدار الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل وضمان جودة الأبنية وسلامتها، مؤكدًا أهمية كودات البناء التي تم إقرار مسوداتها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان.

بدورها، قدمت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السفيرة رند أبو الحسن الشكر للأردن على إطلاق واعتماد مجموعة كودات البناء المرتبطة بالتغير المناخي والاستدامة، مؤكدة أن الأردن من أوائل الدول التي تبنت مثل هذه الكودات بخبرات وطنية، وبمشاركة الجمعية الملكية الأردنية.

وثمنت أبو الحسن الشراكة التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية والوطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الزخم الكبير على المستويين المحلي والدولي لتعزيز الإجراءات الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

--(بترا)

ع ق/م د/ح أ

14/09/2023 19:01:55