ندوة بالكورة حول مكافحة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/14/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 14 أيلول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة اليوم الخميس ندوة حول " ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات وسبل مكافحتها" بمشاركة أئمة ووعاظ ومؤذنين.
وأكد متصرف اللواء باسم الخلايلة خلال رعايته الندوة بقاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة جذريا، من خلال نشر التوعية بتجريم تلك الممارسات المؤرقة للمجتمع .
وقال، إنه آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة وما ينجم عنها من آثار سلبية على المواطنين، داعيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية والالتزام بوثائق التعهد التي ترفض اطلاق العيارات النارية ومقاطعة الأفراح والمناسبات التي يتم فيها اطلاق العيارات النارية، وعدم التوسط لمطلقي الأعيرة النارية، وتشديد العقوبة عليهم وفق القوانين المرعية .
وأكد الخلايلة، أهمية دور مديريات الأوقاف من خلال الأئمة والوعاظ، والخطب والدروس بالمساجد وإقامة الندوات والورش التوعوية للحد من تلك الظاهرة .
من جانبه، قال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن الندوة تأتي ترجمة لتوجهات وزارة الأوقاف المستمدة من رؤى جلالة الملك، من حيث تعزيز التشاركية بين الدوائر الحكومية والجهات الأهلية للوصول لبيئة مجتمعية آمنة للوطن والمواطن .
وأشار إلى دور الوزارة في تعزيز الوعي الاسلامي للأفراد والجماعات لمحاربة الظواهر السلبية التي تلحق الأذى بالمجتمع ، ومنها ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات.
بدوره ، أشار مندوب مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام النقيب محمد المستريحي ، الى دور الاعلام الأمني والشرطة المجتمعية في الحد من هذه الظاهرة السلبية، من خلال عقد المحاضرات لنشر الوعي المجتمعي وتوزيع البروشورات التوعوية وتوقيع صاحب المناسبة على تعهدات بعدم اطلاق العيارات النارية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على تنفيذ مهامها ورصد الأفراح والمناسبات التي يتم فيها اطلاق العيارات النارية، وضبط المستهترين بأرواح المواطنين.
-- (بترا)
أ غ / ف م/اح
14/09/2023 17:38:39
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