ندوة بالكورة حول مكافحة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات

إربد 14 أيلول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة اليوم الخميس ندوة حول " ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات وسبل مكافحتها" بمشاركة أئمة ووعاظ ومؤذنين.

وأكد متصرف اللواء باسم الخلايلة خلال رعايته الندوة بقاعة مدرسة دير أبي سعيد الثانوية أهمية تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة جذريا، من خلال نشر التوعية بتجريم تلك الممارسات المؤرقة للمجتمع .

وقال، إنه آن الأوان لوضع حد لهذه الظاهرة وما ينجم عنها من آثار سلبية على المواطنين، داعيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية والالتزام بوثائق التعهد التي ترفض اطلاق العيارات النارية ومقاطعة الأفراح والمناسبات التي يتم فيها اطلاق العيارات النارية، وعدم التوسط لمطلقي الأعيرة النارية، وتشديد العقوبة عليهم وفق القوانين المرعية .

وأكد الخلايلة، أهمية دور مديريات الأوقاف من خلال الأئمة والوعاظ، والخطب والدروس بالمساجد وإقامة الندوات والورش التوعوية للحد من تلك الظاهرة .

من جانبه، قال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن الندوة تأتي ترجمة لتوجهات وزارة الأوقاف المستمدة من رؤى جلالة الملك، من حيث تعزيز التشاركية بين الدوائر الحكومية والجهات الأهلية للوصول لبيئة مجتمعية آمنة للوطن والمواطن .

وأشار إلى دور الوزارة في تعزيز الوعي الاسلامي للأفراد والجماعات لمحاربة الظواهر السلبية التي تلحق الأذى بالمجتمع ، ومنها ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالمناسبات.

بدوره ، أشار مندوب مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام النقيب محمد المستريحي ، الى دور الاعلام الأمني والشرطة المجتمعية في الحد من هذه الظاهرة السلبية، من خلال عقد المحاضرات لنشر الوعي المجتمعي وتوزيع البروشورات التوعوية وتوقيع صاحب المناسبة على تعهدات بعدم اطلاق العيارات النارية.

وأكد أن الأجهزة الأمنية قادرة على تنفيذ مهامها ورصد الأفراح والمناسبات التي يتم فيها اطلاق العيارات النارية، وضبط المستهترين بأرواح المواطنين.

-- (بترا)

أ غ / ف م/اح

14/09/2023 17:38:39