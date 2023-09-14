استكمالا للزيارة الملكية لمادبا.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي أبناء وبنات المحافظة

عمان 14 أيلول (بترا) عماد السعايدة- استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة مادبا، وبتوجيهات ملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، عددا من وجهاء وممثلي محافظة مادبا، للوقوف ومتابعة مطالب واحتياجات مناطق المحافظة.

وقال العيسوي، في كلمة له خلال اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ مادبا نايف الهدايات، إن هذا اللقاء جاء بتوجيهات ملكية مباشرة، استكمالا للزيارة الملكية إلى محافظة مادبا، الثلاثاء الماضي، للحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات المحافظة، التي سيتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وتحديد الأولويات التي من الممكن البدء بتنفيذها حسب الإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها.

وأضاف، إن جلالة الملك يوجه باستمرار لتفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، لافتا إلى أن الديوان الملكي الهاشمي هو بيت لكل الأردنيين وأبوابه مفتوحة للجميع في كل الأوقات والظروف.

وأشار العيسوي إلى تنفيذ عدد كبير من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة خلال السنوات الماضية، شملت مختلف ألويتها ومناطقها وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية، مؤكدا أنه بتوجيهات ملكية فإن المبادرات الملكية مستمرة، حيث سيتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي تـوفر فرص العمل للشباب.

من جهتهم، ثمن الحضور زيارة جلالة الملك، التي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى محافظة مادبا، وتلمس احتياجاتها والايعاز للمعنيين بحل وتوفير الخدمات التي تحتاجها المحافظة، معتبرين أن الزيارة الملكية ستسهم في معالجة الكثير من القضايا والمطالب.

وأكدوا أهمية زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مختلف مناطق المملكة، التي تجسد حرص جلالته على التواصل المستمر مع أبناء وبنات الوطن، للوقوف والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم واقتراحاتهم.

وثمنوا التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية، مؤكدين أهمية التوجيه الملكي بوضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مادبا بالتنسيق مع المواطنين وبما يعود بالنفع عليهم ويخفف من حدة الفقر والبطالة.

وتركز حديث الحضور على ضرورة تطوير قطاعات الزراعة والسياحة والتعليم، التي تمتاز بهما المحافظة، إلى جانب تطوير وتأهيل البنى التحتية من طرق زراعية وفرعية ومياه، ودعم الجمعيات التعاونية، ودعم قطاعي الشباب والمرأة، وتوفير مرافق وحدائق للترفيه، وتفعيل المدينة الصناعية، وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المحافظة بعدالة.

واقترحوا، إنشاء مجلس أو لجنة لدراسة مطالب واحتياجات المحافظة تضم خبراء ومختصين وأكاديميين من أبناء المحافظة، وبشراكة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع تصورات استغلال المناطق السياحية وتحسين واقع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لاسيما الزراعية.

وطالبوا بضرورة إعادة تأهيل مستشفى النديم ورفده بالكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية، إلى جانب إنشاء مستشفى آخر للمساهمة في التخفيف والتسهيل على أبناء المحافظة وأبناء المناطق المجاورة، وإنشاء مراكز صحية وتطوير وتحسين واقع خدمات عدد من المراكز الصحية القائمة حاليا وتحويل بعضها إلى مراكز صحية شاملة.

وطرح الحضور عددا من التحديات في المحافظة، لا سيما نقص حصص التزويد المائي، خاصة خلال الموسم الزراعي، داعين إلى الاستفادة من سدود المياه في المحافظة لرفد وزيادة حصة المزارعين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الواقع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني.

واقترحوا إنشاء مصانع لرب البندورة والصبر ومنتجاته، وآخر للصوف، لما لهذه المشاريع من مساهمة في خفض نسبة البطالة في المحافظة، والسماح للمزارعين بحفر الآبار الزراعية واستجرار المياه وتطوير الأنظمة الزراعية وشركة للتسويق الزراعي.

وطالبوا بتحويل المحافظة إلى اقليم سياحي يحقق تقدما وتطورا للمحافظة على المستوى الاقتصادي والسياحي وايجاد فرص العمل للشباب والشابات، وإنشاء مسار سياحي يربط جميع المناطق السياحية بالمحافظة، وتطوير تل ذيبان الأثري وإنشاء معهد تدريبي للفسيفساء.

واقترح الحضور أن يكون هناك مثلث ذهبي سياحي، يضم المناطق السياحية في مركز المحافظة ومكاور بالمغطس والبحر الميت، وإنشاء مشروع سياحي" تلفريك"، إضافة إلى إنشاء استراحات سياحية في المناطق السياحية المطلة على البحر الميت.

وأكدوا أهمية دعم مجلس المحافظ والبلدية بما يمكنها من القيام بالمهام المطلوبة منها، ودعم مدينة الأمير هاشم الرياضية وتطوير الملعب إلى ملعب قانوني ليصبح مؤهل لتدريبات الفرق من الدرجة الأولى، وإنشاء أندية للشباب والشابات، وتأهيل الصالة العامة لتصبح قاعة متعددة الأغراض، وإيجاد مشاريع لتعزيز دور الشباب من خلال مشاريع صغيرة توفر فرص عمل.

وأشاروا إلى ضرورة إعادة تأهيل الطريق الملوكي الرابط بين مادبا ومحافظات الجنوب، وكذلك فتح الطرق الرئيسية والفرعية، في مختلف مناطق المحافظة، وترميم قصر الملك ميشع.

ودعوا إلى إحياء مشروع إنشاء كلية جامعية تقنية، وإنشاء مدارس تابعة للثقافة العسكرية وإنشاء مدارس جديدة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ وإعادة تأهيل وتطوير عدد من المدارس الحالية.

وطالبوا بضرورة فتح فروع إنتاجية في لواء ذيبان وحفر آبار ارتوازية وتنفيذ شبكة للصرف الصحي ومحطة حرفية لبلدية ذيبان.

وطالبوا بإنشاء مؤسسات تعاونية للمتقاعدين العسكريين، وصيانة مبنى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وتأمين وسائط نقل وقطعة أرض لبناء مجمع للجمعيات الخيرية، ودعم الجمعيات التي تخص ذوي الاعاقة ومركز للعلاج الطبيعي والوظيفي، وإنشاء ناد للمسنين ومختبر تكنولوجي للأطفال ذوي الإعاقة.

ونوهوا إلى ضرورة إقامة مدرسة جديدة في مخيم مادبا وتأهيل الشارع الرئيسي الذي يربط المخيم بقصبة المحافظة، ودعم نادي الوحدة وإنشاء مكتبة للنادي.

وفي نهاية اللقاء، قال العيسوي إنه تم رصد جميع الطلبات والأفكار والمقترحات، حيث سيتم إضافتها وضمها للطلبات التي قدمت خلال اللقاء الملكي، ليصار بعد ذلك إلى دراستها ومتابعة إمكانية تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص.

--(بترا)

ع س/ ف م/اح

14/09/2023 17:28:23