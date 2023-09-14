وزير الزراعة يطلق موسم جني التمر 2023

الأغوار الوسطى 14 أيلول (بترا) وجدي النعيمات- اطلق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، موسم قطف التمور الأردني لعام 2023 من الأغوار الوسطى.

وأكد الحنيفات أن قطاع التمور أصبح ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يشغل أكثر من 10 آلاف موظف في مختلف التخصصات، وتصل صادراته إلى 50 مليون دولار، لافتا إلى أن المساحات المزروعة بأشجار النخيل تبلغ 45 ألف دونم، ويغطي إنتاج الأردن من تمر المجهول 15 بالمئة من الطلب العالمي.

وقال، إن الوزارة قدمت لهذا القطاع الدعم والتمويل المباشر من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي عبر قروض ميسرة وبدون فائدة، ومنخفضة الفائدة، والمتابعة الدائمة عبر حماية المنتج المحلي ومكافحة الآفات مثل سوسة النخيل، بالإضافة إلى فتح مسارات تسويقية من خلال شركة التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة، وترويج التمور عبر المهرجانات المحلية، ومهرجان التمور الأردنية السنوي الذي يأتي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية.

من جهته، لفت رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة إلى أن احترافية المزارع الأردني جعلت من التمور الأردنية صنفا ذا سمعة عالمية، مبينا أن هناك ظروفا استثنائية أوقفت عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الزراعية المتطورة زيد سمير قعوار "إن نجاح زراعة النخيل في الأردن يعود إلى البيئة الملائمة"، مشيرا إلى حصول التمور الأردنية على شهادات تخولها دخول الأسواق العالمية، إذ أن 70 بالمئة من إنتاج الأردن يصدر إلى أوروبا والمغرب وروسيا، ما يدل على عالمية المنتج الاردني.

من جانبه، قال رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، إن التمور الأردنية أصبحت علامة تجارية في الأسواق الدولية، ونسعى إلى مزيد من التطوير والتحسين على هذا المنتج، مبينا أننا نكمل سلة التمور في الخليج العربي وهو من الأسواق ذات الأولوية لمنتجاتنا يليها شمال إفريقيا وأوروبا.

وأكد أن الطلب على التمور الأردنية يتزايد في السوق العالمية عاما بعد عام، مبينا أن الجمعية والوزارة تعملان يداً بيد لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بالمنتج الزراعي الأردني.

وحضر حفل الإطلاق متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، ولواء دير علا الدكتور علي المواس، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في الاردن المهندس نبيل عساف، ومدير زراعة وادي الاردن المهندس ياسين العدوان، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب محمد العلاقمة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام.

--(بترا)

ون/اح

14/09/2023 17:05:47