ملتقى البرلمانيات يلتقي وكلاء السياحة بالبترا
التاريخ
9/14/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البتراء 14 أيلول ( بترا)- أكد أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية تشاركية القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع القطاع السياحي في البترا .
وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال لقاء ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية أصحاب الفنادق بالبترا ضرورة وضع خطط واستراتيجيات وطنية تدعم القطاع السياحي في البترا، وتؤهله ليكون قادرا على تحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة .
وقالت، إن اللقاء جاء للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات العاملة في القطاع السياحي ودعمها، وتنظيم المهن التابعة للقطاع، مشيرة الى أن هناك وعيا وإدراكا من قبل أبناء مدينة البترا، لأهمية العمل في المشاريع السياحية، ما يتطلب تسخير كافة الامكانيات لتطوير مهاراتهم وتمكينهم، خاصة الإناث وتنظيم عملهم ضمن الأطر القانونية.
وأكدت البدول، أهمية حماية المستثمر ودعم الاستثمارات العاملة بقطاع السياحة، لدورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد و الحد من نسب البطالة بين الشباب .
وأشارت أعضاء الملتقى النواب فليحة الخضير و رهق الزواهرة و عبير الجبور، الى أهمية استغلال التطور الكبير الذي تشهده القطاعات السياحة في البترا، والعمل على دمج المرأة و تدريبها وتنمية مهاراتها، وأن دور الملتقى هو الاستماع للتحديات التي تعاني منها القطاعات السياحية في البترا، خاصة قطاعي الفنادق ووكلاء السياحة، والأخذ بتوصياتهم و مطالبهم ونقلها إلى الجهات المعنية لحلها .
من جانبهم، عرض أعضاء الجمعيتين، للمشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي، وأبرزها انتشار المواقع الإلكترونية التي تتغول على دور المكاتب السياحية، والترويج لأنشطة سياحية غير مرخصة، فضلا عن ازدياد عدد الشقق السياحية غير المرخصة التي أثرت بشكل كبير على عمل الفنادق.
ولفتوا إلى أن ترخيص تذكرة (جوردن باس) التي تتيح للسائح الأجنبي زيارة جميع المواقع الأثرية دون الرجوع لأي مكتب سياحي، أثر سلباً على المكاتب السياحية التي تعمل على استقطاب الوفود السياحية وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق بعضها.
--(بترا)
دط/ ف م/اح
14/09/2023 17:01:13
MENAFN14092023000117011021ID1107074318
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