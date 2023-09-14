ملتقى البرلمانيات يلتقي وكلاء السياحة بالبترا

البتراء 14 أيلول ( بترا)- أكد أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية تشاركية القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع القطاع السياحي في البترا .

وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال لقاء ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية أصحاب الفنادق بالبترا ضرورة وضع خطط واستراتيجيات وطنية تدعم القطاع السياحي في البترا، وتؤهله ليكون قادرا على تحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة .

وقالت، إن اللقاء جاء للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات العاملة في القطاع السياحي ودعمها، وتنظيم المهن التابعة للقطاع، مشيرة الى أن هناك وعيا وإدراكا من قبل أبناء مدينة البترا، لأهمية العمل في المشاريع السياحية، ما يتطلب تسخير كافة الامكانيات لتطوير مهاراتهم وتمكينهم، خاصة الإناث وتنظيم عملهم ضمن الأطر القانونية.

وأكدت البدول، أهمية حماية المستثمر ودعم الاستثمارات العاملة بقطاع السياحة، لدورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد و الحد من نسب البطالة بين الشباب .

وأشارت أعضاء الملتقى النواب فليحة الخضير و رهق الزواهرة و عبير الجبور، الى أهمية استغلال التطور الكبير الذي تشهده القطاعات السياحة في البترا، والعمل على دمج المرأة و تدريبها وتنمية مهاراتها، وأن دور الملتقى هو الاستماع للتحديات التي تعاني منها القطاعات السياحية في البترا، خاصة قطاعي الفنادق ووكلاء السياحة، والأخذ بتوصياتهم و مطالبهم ونقلها إلى الجهات المعنية لحلها .

من جانبهم، عرض أعضاء الجمعيتين، للمشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي، وأبرزها انتشار المواقع الإلكترونية التي تتغول على دور المكاتب السياحية، والترويج لأنشطة سياحية غير مرخصة، فضلا عن ازدياد عدد الشقق السياحية غير المرخصة التي أثرت بشكل كبير على عمل الفنادق.

ولفتوا إلى أن ترخيص تذكرة (جوردن باس) التي تتيح للسائح الأجنبي زيارة جميع المواقع الأثرية دون الرجوع لأي مكتب سياحي، أثر سلباً على المكاتب السياحية التي تعمل على استقطاب الوفود السياحية وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق بعضها.

--(بترا)

دط/ ف م/اح

14/09/2023 17:01:13