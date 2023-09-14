4 أطباء أردنيون يحصلون على أعلى العلامات بامتحان المزاولة بأميركا (إعادة مصححة)

(إعادة مصححة بناء على طلب المصدر).

لملاحظة الفقرة الاولى.

عمان 14 أيلول (بترا)- حصل 4 أطباء من خريجي الجامعة الأردنية على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي الاميركي- الجزء السريري 2023 لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا على مستوى العالم.

وفي الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء حول العالم حصل الطبيب أحمد الشروف على علامة 282، الأعلى في الامتحان، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي على 281، والطبيب إسحق خوري 280، بينما حصل الطبيب أحمد كفاف على علامة 274.

وعبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بخريجي "طب الاردنية" والتي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج مميز مبدع.

يُشار إلى أن هذا الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب فيه من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتيازه قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة الأميركية.

--(بترا)

س ص/ ف م/اح

14/09/2023 16:57:07