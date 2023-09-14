لبنان: هدوء حذر في عين الحلوة ومغاوير الجيش تدخل صيدا
التاريخ
9/14/2023 11:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت 14 ايلول (بترا)- ساد هدوء حذر مختلف محاور مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بعد تراجع حدة الاشتباكات بين حركة فتح والتنظيمات المناوئة لها.
وافاد مصدر امني لبناني بدخول قوة فوج المغاوير في الجيش اللبناني الى مدينة صيدا المتاخمة للمخيم دون معرفة السبب، بالتزامن مع جولة مفاجئة لقائد الجيش العماد جوزيف عون على الوحدات العسكرية المنتشرة في المدينة".
واشار المصدر الى سماع دوي قذائف صاروخية وطلقات أسلحة رشاشة داخل المخيم بين الحين والآخر.
الى ذلك، دعا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الذي يواصل محادثات في بيروت، الى "وقف إطلاق النار والالتزام به" مشيرا الى "الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، لكنه لا يلبث أن ينهار ليتفجر الوضع الأمني ثانية".
بدوره اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً من منطلق تحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وضرورة إعلاء الحوار والتفاهم".
--(بترا)
غ ج/اح
14/09/2023 16:44:51
MENAFN14092023000117011021ID1107074316
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