لبنان: هدوء حذر في عين الحلوة ومغاوير الجيش تدخل صيدا



بيروت 14 ايلول (بترا)- ساد هدوء حذر مختلف محاور مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بعد تراجع حدة الاشتباكات بين حركة فتح والتنظيمات المناوئة لها.

وافاد مصدر امني لبناني بدخول قوة فوج المغاوير في الجيش اللبناني الى مدينة صيدا المتاخمة للمخيم دون معرفة السبب، بالتزامن مع جولة مفاجئة لقائد الجيش العماد جوزيف عون على الوحدات العسكرية المنتشرة في المدينة".

واشار المصدر الى سماع دوي قذائف صاروخية وطلقات أسلحة رشاشة داخل المخيم بين الحين والآخر.

الى ذلك، دعا عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الذي يواصل محادثات في بيروت، الى "وقف إطلاق النار والالتزام به" مشيرا الى "الاتفاق أكثر من مرة على وقف إطلاق النار، لكنه لا يلبث أن ينهار ليتفجر الوضع الأمني ثانية".

بدوره اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً من منطلق تحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وضرورة إعلاء الحوار والتفاهم".

--(بترا)

غ ج/اح

14/09/2023 16:44:51