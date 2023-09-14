ورشة حول تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات

الرمثا 14 أيلول (بترا )- نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات".

وتهدف الورشة إلى مناقشة تجسير الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وحاجات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات، إضافة إلى تسليط الضوء على العملية التشاركية بين الهيئة والجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني ضرورة اتباع سياسات عامة تحكم عملية تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وفق معايير وطنية مستندة على معايير دولية، لافتا إلى دور الهيئة في اعتماد مؤسسات التعليم العالي الذي يمثل مرجعًا رئيسًا لمؤسسات التعليم.

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر، إن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يرتكز على مفهوم مخرجات التعلم، حيث يتوجب على المؤسسات التعليمية إنشاء برامجها بناءً على مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع مواصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات به، ضمن سياسات ومعايير التسكين المعمول بها في الإطار.

وأضاف، إن الهيئة تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا وأساسيًا في الجهود الوطنية لتحسين نوعية التعليم الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية تعزز حرية الطالب في التعلم والإبداع والريادة والتميّز، وتوظيف ذلك لتجويد وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة كفاءة المؤهلات وتأطيرها والاستفادة منها.

--(بترا)

ب و/ اح

14/09/2023 16:32:11