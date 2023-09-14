ورشة حول تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات

ورشة حول تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات
التاريخ
9/14/2023 11:28:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 14 أيلول (بترا )- نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات".
وتهدف الورشة إلى مناقشة تجسير الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وحاجات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات، إضافة إلى تسليط الضوء على العملية التشاركية بين الهيئة والجامعة.
وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني ضرورة اتباع سياسات عامة تحكم عملية تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وفق معايير وطنية مستندة على معايير دولية، لافتا إلى دور الهيئة في اعتماد مؤسسات التعليم العالي الذي يمثل مرجعًا رئيسًا لمؤسسات التعليم.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر، إن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يرتكز على مفهوم مخرجات التعلم، حيث يتوجب على المؤسسات التعليمية إنشاء برامجها بناءً على مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع مواصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات به، ضمن سياسات ومعايير التسكين المعمول بها في الإطار.
وأضاف، إن الهيئة تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا وأساسيًا في الجهود الوطنية لتحسين نوعية التعليم الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية تعزز حرية الطالب في التعلم والإبداع والريادة والتميّز، وتوظيف ذلك لتجويد وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة كفاءة المؤهلات وتأطيرها والاستفادة منها.
--(بترا)
ب و/ اح
14/09/2023 16:32:11
MENAFN14092023000117011021ID1107074315
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