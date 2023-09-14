إطلاق حملة نظفوا العالم في العقبة

العقبة 14 أيلول (بترا) أمين المعايطة- احتضنت شركة واحة أيلة للتطوير فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023" التي نظمتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة للعام الثلاثين على التوالي.

وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين: " نقف في مصاف المساندين لجهود الحد من التلوث والتغير المناخي، ورمي المخلفات على الشواطئ"، مبينا أن أيلة اعتادت على التعاون في سبيل حماية البيئة البحرية والشواطئ وتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بالقواعد البيئية، وهو ما لاقى صدىً في الاعتراف الدولي المرموق مع رفع العلم الأزرق على عدة منشآت في أيلة.

وأشار دودين إلى أن أيلة تلتزم بقواعد بيئية صارمة ضمن جهودها للحفاظ على موقعها المتقدم كمنشأة مستدامة، منوهاً إلى الهدف رقم 14 من برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الرامي إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أكد أمين السر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية خالد الكردي، أن الحملة تسلط الضوء على بعض المواقع المهمة تاريخياً وطبيعياً وتراثياً، وربطها بالمنتجات السياحية وما تقدمه من خدمات للضيوف وزوار العقبة.

وشملت الحملة على جمع النفايات الضارة على مختلف الأعماق لحماية البيئة البحرية، ونشر التوعية بأهمية مراعاة القواعد العامة على الشواطئ.

وشارك في الحملة سلطة العقبة الخاصة والدفاع المدني، والقوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، ومحطة العلوم البحرية، وفريق الغطس في أيلة، وعدد من مراكز الغوص ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص في العقبة.

--(بترا)

ا م/م ف/اح

14/09/2023 16:29:24