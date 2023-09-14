إطلاق حملة نظفوا العالم في العقبة

إطلاق حملة نظفوا العالم في العقبة
التاريخ
9/14/2023 11:28:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 14 أيلول (بترا) أمين المعايطة- احتضنت شركة واحة أيلة للتطوير فعاليات حملة "نظفوا العالم 2023" التي نظمتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة للعام الثلاثين على التوالي.
وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين: " نقف في مصاف المساندين لجهود الحد من التلوث والتغير المناخي، ورمي المخلفات على الشواطئ"، مبينا أن أيلة اعتادت على التعاون في سبيل حماية البيئة البحرية والشواطئ وتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بالقواعد البيئية، وهو ما لاقى صدىً في الاعتراف الدولي المرموق مع رفع العلم الأزرق على عدة منشآت في أيلة.
وأشار دودين إلى أن أيلة تلتزم بقواعد بيئية صارمة ضمن جهودها للحفاظ على موقعها المتقدم كمنشأة مستدامة، منوهاً إلى الهدف رقم 14 من برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الرامي إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد أمين السر والقائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية خالد الكردي، أن الحملة تسلط الضوء على بعض المواقع المهمة تاريخياً وطبيعياً وتراثياً، وربطها بالمنتجات السياحية وما تقدمه من خدمات للضيوف وزوار العقبة.
وشملت الحملة على جمع النفايات الضارة على مختلف الأعماق لحماية البيئة البحرية، ونشر التوعية بأهمية مراعاة القواعد العامة على الشواطئ.
وشارك في الحملة سلطة العقبة الخاصة والدفاع المدني، والقوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، ومحطة العلوم البحرية، وفريق الغطس في أيلة، وعدد من مراكز الغوص ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص في العقبة.
--(بترا)
ا م/م ف/اح
14/09/2023 16:29:24
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