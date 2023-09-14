معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا
التاريخ
9/14/2023 11:28:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 14 أيلول (بترا)- نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس، معرضا للصناعات والحرف اليدوية، بهدف استقطاب السياح وإبراز المنتج السياحي في مادبا.
وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة سياحة مادبا لهذا العام، حيث يتم تنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مركز زوار مادبا.
وأضاف، إن المعرض يهدف إلى دعم المجتمع المحلي، وإبراز المنتجات الحرفية واليدوية وأهمها صناعة الفسيفساء والبسط والإكسسوارات المحلية والمأكولات الشعبية بالتعاون مع فرقة بلدية مادبا الفلكلورية، وبمشاركة عدد من الجمعيات.
--(بترا)
ج ب/ ف م/اح
14/09/2023 16:00:21
MENAFN14092023000117011021ID1107074312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.