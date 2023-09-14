معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

مادبا 14 أيلول (بترا)- نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس، معرضا للصناعات والحرف اليدوية، بهدف استقطاب السياح وإبراز المنتج السياحي في مادبا.

وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة سياحة مادبا لهذا العام، حيث يتم تنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مركز زوار مادبا.

وأضاف، إن المعرض يهدف إلى دعم المجتمع المحلي، وإبراز المنتجات الحرفية واليدوية وأهمها صناعة الفسيفساء والبسط والإكسسوارات المحلية والمأكولات الشعبية بالتعاون مع فرقة بلدية مادبا الفلكلورية، وبمشاركة عدد من الجمعيات.

--(بترا)

ج ب/ ف م/اح

14/09/2023 16:00:21