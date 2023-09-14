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اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

9/14/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب مخيم المستوى الذهبي للمشاركات من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 61 مشاركة.
ووفقا لبيان الجائزة اليوم الخميس، اشتمل البرنامج على تدريب المشاركات على الإسعافات الأولية، وتمارين إخلاء من الدفاع المدني، وتنفيذ فعالية الإنزال الجبلي و المسير وأعمال تطوعية داخل حرم الجامعة.
كما تضمن زيارات للمدرج الروماني وجبل القلعة وآثار جرش ومتحف الدبابات الملكي ومتحف السيارات الملكي، ومحاضرة عن مخاطر المخدرات، وورشة فنية لعمل لوحات فنية من الطبيعة.
--(بترا)
س ح/م ف/اح
14/09/2023 15:58:06

MENAFN14092023000117011021ID1107074311

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