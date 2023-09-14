اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب

اختتام المخيم الذهبي لمشاركات جائزة الحسن للشباب
التاريخ
9/14/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- اختتم مكتب جائزة الحسن للشباب مخيم المستوى الذهبي للمشاركات من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 61 مشاركة.
ووفقا لبيان الجائزة اليوم الخميس، اشتمل البرنامج على تدريب المشاركات على الإسعافات الأولية، وتمارين إخلاء من الدفاع المدني، وتنفيذ فعالية الإنزال الجبلي و المسير وأعمال تطوعية داخل حرم الجامعة.
كما تضمن زيارات للمدرج الروماني وجبل القلعة وآثار جرش ومتحف الدبابات الملكي ومتحف السيارات الملكي، ومحاضرة عن مخاطر المخدرات، وورشة فنية لعمل لوحات فنية من الطبيعة.
--(بترا)
س ح/م ف/اح
14/09/2023 15:58:06
MENAFN14092023000117011021ID1107074311
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