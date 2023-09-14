العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/14/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 14 أيلول (بترا) امين المعايطة- بحث رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والوفد المرافق، خطط سلطة العقبة التي تستهدف مرحلة النمو الأخضر والصناعات الخضراء.
وثمن الفايز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ إنشاء المنطقة الخاصة، والدعم المقدم للسلطة، خاصة إنشاء مختبرات بن حيان، والاعتماد الدولي الذي حققته المختبرات ذات الجاهزية والدقة عالية الكفاءة.
وأطلع الفايز، السفير على آخر المشاريع الجاري تنفيذها، وأهمها مجمع العقبة للعلوم البحرية، ومشروع المحمية البحرية، لتكون العقبة مقصداً للباحثين في مجالات العلوم بشكل عام والعلوم البحرية بشكل خاص.
وقدم الفايز نبذة عن توجهات السلطة بتطبيق خطة تفاعلية لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتقنين البصمة الكربونية للصناعات الموجودة في المنطقة، من خلال الإدارة الأمثل للنفايات الصلبة، وتوفير بدائل الطاقة، وتوفير خدمات النقل الذكيّ لخدمة زوار العقبة والمجتمع المحلي.
من جانبه، أشاد كريستوف بالتعاون المشترك، والجهود التي تضطلع بها السلطة، وحرصها على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المفاهيم والمعايير ذات الجودة العالية التي ستؤتي ثمارها تباعاً من خلال رصد المنح لإعادة البناء وتوفير الفرص لكافة مواطني العقبة ، وتوفير البنى التحتية والخدمات لتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات .
--(بترا)
ا م/ ف م/اح
14/09/2023 15:56:45
MENAFN14092023000117011021ID1107074310
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