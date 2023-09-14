العقبة الخاصة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

العقبة 14 أيلول (بترا) امين المعايطة- بحث رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، مع سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف، والوفد المرافق، خطط سلطة العقبة التي تستهدف مرحلة النمو الأخضر والصناعات الخضراء.

وثمن الفايز الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ إنشاء المنطقة الخاصة، والدعم المقدم للسلطة، خاصة إنشاء مختبرات بن حيان، والاعتماد الدولي الذي حققته المختبرات ذات الجاهزية والدقة عالية الكفاءة.

وأطلع الفايز، السفير على آخر المشاريع الجاري تنفيذها، وأهمها مجمع العقبة للعلوم البحرية، ومشروع المحمية البحرية، لتكون العقبة مقصداً للباحثين في مجالات العلوم بشكل عام والعلوم البحرية بشكل خاص.

وقدم الفايز نبذة عن توجهات السلطة بتطبيق خطة تفاعلية لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتقنين البصمة الكربونية للصناعات الموجودة في المنطقة، من خلال الإدارة الأمثل للنفايات الصلبة، وتوفير بدائل الطاقة، وتوفير خدمات النقل الذكيّ لخدمة زوار العقبة والمجتمع المحلي.

من جانبه، أشاد كريستوف بالتعاون المشترك، والجهود التي تضطلع بها السلطة، وحرصها على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المفاهيم والمعايير ذات الجودة العالية التي ستؤتي ثمارها تباعاً من خلال رصد المنح لإعادة البناء وتوفير الفرص لكافة مواطني العقبة ، وتوفير البنى التحتية والخدمات لتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات .

--(بترا)

ا م/ ف م/اح

14/09/2023 15:56:45