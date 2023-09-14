الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال ضرب مدن ومناطق في المغرب الشقيقة، وضحايا فيضانات إعصار دانيال الذي ضرب مدنا ومناطق في ليبيا الشقيقة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.
--(بترا)
م ب/م ف/اح
14/09/2023 15:51:54
MENAFN14092023000117011021ID1107074309
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