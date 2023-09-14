الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا

عمان 14 أيلول (بترا)- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال ضرب مدن ومناطق في المغرب الشقيقة، وضحايا فيضانات إعصار دانيال الذي ضرب مدنا ومناطق في ليبيا الشقيقة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.

--(بترا)

م ب/م ف/اح

14/09/2023 15:51:54