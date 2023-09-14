الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب

عمان 14 أيلول (بترا) محمود الخطيب- تنطلق تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات "معرض عمان الدولي للكتاب" بدورته الثانية والعشرين، في الفترة بين 21 - 30 أيلول الحالي، والذي يقام في قاعة معرض عمان للسيارات/ طريق المطار، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالمركز الثقافي الملكي في عمان للإعلان عن الفعاليات، بحضور رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، جبر أبو فارس، ومدير إدارة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى، الدكتور ثامر الشوبكي، إن استمرار إقامة معرض عمان الدولي للكتاب منذ عقدين، يؤكد مكانة الأردن عربياً وعالمياً في مجال صناعة الثقافة باعتباره مركزاً مهماً لصناعة الكتاب وتسويقه.

وأضافت: "تنبع أهمية الكتاب من كونه رافداً لعجلة الاقتصاد، وجزءاً من الصناعات الثقافية الإبداعية، التي تسهم في صياغة الوعي والمعرفة".

وبينت النجار، أن المعرض يعكس مبدأ التشاركية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ويؤكد بمحتواه وفعالياته، تميز الناشر الأردني على مستوى العالم العربي، بتنوع ما يوفره من مصادر معرفية تهم الأسرة والشباب والمرأة، والطفل الذي سيكون حاضراً في قلب المعرض، من خلال جناح خاص مستقل.

بدوره، أكد أبو فارس أن قرار عودة إقامة المعرض على طريق المطار، يأتي استثماراً لمساحة الأرض التي تقام عليها الفعاليات، وتصل هذا العام إلى 9 آلاف متر مربع لأول مرة، تلبية لإقبال دور النشر على المشاركة، مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج الثقافي الذي سيتم الإعلان عنه بالتفصيل لاحقاً، تشمل 65 فعالية تتنوع بين ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وحفلات توقيع الكتب.

من جهته، أكد الشوبكي دور أمانة عمان في تقديم الدعم اللوجستي طيلة أيام المعرض، فضلاً عن تخصيص جناح لمنشورات الأمانة والتي تشمل أكثر من ألفي عنوان من إصدارتها الأدبية، فضلاً عن تقدم فعاليات خاصة بالأطفال.

ويواصل "معرض عمان الدولي للكتاب"، المحافظة على شعار "القدس عاصمة فلسطين"، كما في الدورات السابقة، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين خاصة، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب المسلمين والمسيحيين، وأحرار العالم، وانسجاماً مع موقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً.

ويحتفي المعرض هذا العام، بضيف الشرف دولة قطر، من خلال برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري لقطر الشقيقة، ورسالتها الثقافية.

كما يحتفي بالباحثة والمؤرخة الدكتورة هند ابو الشعر، التي اختيرت "شخصية المعرض الثقافية" تقديراً لجهودها الأكاديمية.

واستذكرت أبو الشعر في المؤتمر الصحفي، علاقتها بالمعرض أثناء عملها في جامعة آل البيت، وتكليفها باختيار كتب التاريخ والدراسات الاجتماعية منه بغرض شرائها لمكتبة الجامعة، مؤكدة أن موعد المعرض يمثل مناسبة لكل مواطن أردني ليحتفي بالكتاب والثقافة، ويختار بنفسه ما يريده لعقله وروحه وقلبه ليكون رفيقه في بيته.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

14/09/2023 15:44:09