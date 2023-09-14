انخفاض الدولار أمام اليورو

انخفاض الدولار أمام اليورو
التاريخ
9/14/2023 11:28:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- صعد اليورو من أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار 0.16 بالمئة، إلى 104.56، بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.
كما صعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.07515 دولار، وانخفض الدولار 0.22 بالمئة إلى 147.105 ين، في حين ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في شعرة أيام وصولا الى 0.64545 دولار.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
14/09/2023 15:37:04
MENAFN14092023000117011021ID1107074307
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