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انخفاض الدولار أمام اليورو

9/14/2023 11:28:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- صعد اليورو من أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار 0.16 بالمئة، إلى 104.56، بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.
كما صعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.07515 دولار، وانخفض الدولار 0.22 بالمئة إلى 147.105 ين، في حين ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في شعرة أيام وصولا الى 0.64545 دولار.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
14/09/2023 15:37:04

MENAFN14092023000117011021ID1107074307

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