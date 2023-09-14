اميركا تزود كوريا الجنوبية بمقاتلات إف-35

واشنطن 14 أيلول (بترا)- وافقت الولايات المتحدة على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات من طراز "أف-35" المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، تأتي في ظل توتر متصاعد بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

وبحسب "واشنطن تايمز"، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أمس بأنها "أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة الى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها".

--(بترا)

ي خ/م ف/اح

14/09/2023 15:33:33