اميركا تزود كوريا الجنوبية بمقاتلات إف-35

اميركا تزود كوريا الجنوبية بمقاتلات إف-35
التاريخ
9/14/2023 11:28:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 14 أيلول (بترا)- وافقت الولايات المتحدة على بيع كوريا الجنوبية مقاتلات من طراز "أف-35" المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار، تأتي في ظل توتر متصاعد بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.
وبحسب "واشنطن تايمز"، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أمس بأنها "أعطت الضوء الأخضر لبيع 25 طائرة حربية من هذا الطراز، إضافة الى المحركات وتجهيزات مرتبطة بها".
--(بترا)
ي خ/م ف/اح
14/09/2023 15:33:33
MENAFN14092023000117011021ID1107074306
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