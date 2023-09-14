تحويل مؤقت وجزئي للسير قرب جسر الكلية العسكرية عمان- الزرقاء

تحويل مؤقت وجزئي للسير قرب جسر الكلية العسكرية عمان- الزرقاء
التاريخ
9/14/2023 11:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير مؤقتا على جزء من طريق الزرقاء عمان؛ لغايات صيانة ودهان جسر الكلية العسكرية القائم ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء (الحزمة الرابعة).
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان فقط وتحويلهم يميناً قبل حديقة الكلية العسكرية باتجاه إشارة الورود ثم يساراً مروراً بمنطقة الحرفيين باتجاه عمان، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل الخميس/ الجمعة وحتى الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وجميع عناصر السلامة العامة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.
- -(بترا)
م ح/م ف/اح
14/09/2023 15:27:34
MENAFN14092023000117011021ID1107074305
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