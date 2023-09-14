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تحويل مؤقت وجزئي للسير قرب جسر الكلية العسكرية عمان- الزرقاء

9/14/2023 11:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير مؤقتا على جزء من طريق الزرقاء عمان؛ لغايات صيانة ودهان جسر الكلية العسكرية القائم ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء (الحزمة الرابعة).
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان فقط وتحويلهم يميناً قبل حديقة الكلية العسكرية باتجاه إشارة الورود ثم يساراً مروراً بمنطقة الحرفيين باتجاه عمان، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل الخميس/ الجمعة وحتى الخامسة من صباح يوم الأحد المقبل.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وجميع عناصر السلامة العامة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.
- -(بترا)
م ح/م ف/اح
14/09/2023 15:27:34

MENAFN14092023000117011021ID1107074305

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