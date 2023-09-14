الزرقاء.. وثيقة التزام بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

الزرقاء 14 أيلول (بترا) عمر ضمرة- نظمت بلدية الزرقاء اليوم الخميس، فعالية للتوقيع على بنود وثيقة لعدم إطلاق العيارات النارية في كافة المناسبات.

وحضر الفعالية التي رعاها محافظ الزرقاء حسن الجبور، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والنائب محمد موسى الغويري، ورئيس مجلس المحافظة ماجد الخضري، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، ونائب مدير شرطة الزرقاء العقيد نشأت الشمايلة، ورؤساء بلديات الظليل نضال العوضات، والحلابات خلف العثمان، والهاشمية عبد الرحيم القلاب، ومدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، ومدير بيئة الزرقاء المهندس حيدر الربابعة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الوطنية في الزرقاء .

وقال الجبور ، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقاً سافراً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباكا وما يلحقها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.

وأكد أن تطبيق القانون سيكون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات التي حولت الأفراح إلى أتراح، وأزهقت أرواح الأبرياء، وخلفت العديد من الإصابات.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن الموقعين على الوثيقة تعهدوا بمغادرة أي مناسبة يتم خلالها إطلاق العيارات النارية، داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى وأد هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورش التوعوية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

--(بترا)

ع ض/ ف م/اح

14/09/2023 15:25:10