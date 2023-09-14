الزرقاء.. وثيقة التزام بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

الزرقاء.. وثيقة التزام بعدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/14/2023 11:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 14 أيلول (بترا) عمر ضمرة- نظمت بلدية الزرقاء اليوم الخميس، فعالية للتوقيع على بنود وثيقة لعدم إطلاق العيارات النارية في كافة المناسبات.
وحضر الفعالية التي رعاها محافظ الزرقاء حسن الجبور، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والنائب محمد موسى الغويري، ورئيس مجلس المحافظة ماجد الخضري، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، ونائب مدير شرطة الزرقاء العقيد نشأت الشمايلة، ورؤساء بلديات الظليل نضال العوضات، والحلابات خلف العثمان، والهاشمية عبد الرحيم القلاب، ومدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، ومدير بيئة الزرقاء المهندس حيدر الربابعة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الوطنية في الزرقاء .
وقال الجبور ، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقاً سافراً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباكا وما يلحقها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.
وأكد أن تطبيق القانون سيكون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات التي حولت الأفراح إلى أتراح، وأزهقت أرواح الأبرياء، وخلفت العديد من الإصابات.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن الموقعين على الوثيقة تعهدوا بمغادرة أي مناسبة يتم خلالها إطلاق العيارات النارية، داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى وأد هذه الظاهرة وتكثيف عقد الندوات والورش التوعوية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
--(بترا)
ع ض/ ف م/اح
14/09/2023 15:25:10
MENAFN14092023000117011021ID1107074304
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