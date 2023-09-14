إطلاق حملة تبرعات نقدية لإغاثة متضرري ليبيا والمغرب

عمان 14 أيلول (بترا)- أطلق مجلس النقباء حملة لجمع التبرعات النقدية لمساعدة الشعبين الشقيقين في ليبيا والمغرب.

وقال رئيس المجلس نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في تصريح اليوم الخميس، إنه سيجري التنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للمتضررين، مبينا ان استقبال التبرعات والمساعدات المالية سيجري في مقر مجمع النقابات المهنية وفروع النقابات في المحافظات.

وأضاف، إن التبرع المالي سيتم من خلال حساب الحملة لدى البنك الإسلامي الأردني/فرع الشميساني/49720، وكليك عبر الآيبان (JO 69 JIBA 0020 0000 2517 7410 4000 12) والموقع الإلكتروني لنقابة المهندسين الأردنيين عبر الرابط إضافة إلى صناديق النقابة في عمان والفروع في مختلف المحافظات.

--(بترا)

ع ح / اح

14/09/2023 15:18:55