إطلاق حملة تبرعات نقدية لإغاثة متضرري ليبيا والمغرب

إطلاق حملة تبرعات نقدية لإغاثة متضرري ليبيا والمغرب
التاريخ
9/14/2023 11:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- أطلق مجلس النقباء حملة لجمع التبرعات النقدية لمساعدة الشعبين الشقيقين في ليبيا والمغرب.
وقال رئيس المجلس نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في تصريح اليوم الخميس، إنه سيجري التنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للمتضررين، مبينا ان استقبال التبرعات والمساعدات المالية سيجري في مقر مجمع النقابات المهنية وفروع النقابات في المحافظات.
وأضاف، إن التبرع المالي سيتم من خلال حساب الحملة لدى البنك الإسلامي الأردني/فرع الشميساني/49720، وكليك عبر الآيبان (JO 69 JIBA 0020 0000 2517 7410 4000 12) والموقع الإلكتروني لنقابة المهندسين الأردنيين عبر الرابط إضافة إلى صناديق النقابة في عمان والفروع في مختلف المحافظات.
--(بترا)
ع ح / اح
14/09/2023 15:18:55
MENAFN14092023000117011021ID1107074303
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