مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمناطق الحرة

عمان 14 أيلول (بترا)- واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، المتعلقة بشركة مجموعة المناطق الحرة.

وقال رئيس اللجنة النائب نمر السليحات خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره مدير عام الشركة عبد الحميد الغرايبة، وعدد من المعنيين، ومندوبو ديوان المحاسبة، إنه تم تصويب عدد من المخالفات الواردة في تلك التقارير.

من جهته، قال الغرايبة إنه تم تصويب أوضاع العديد من المخالفات، مقدرا في الوقت ذاته الجهود التي يقوم به الديوان في الرقابة.

وحضر الاجتماع النواب: عمر النبر ، أحمد القطاونة، سليمان أبو يحيى، فراس العجارمة، ناجح العدوان.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

14/09/2023 15:05:14