القيسي يبحث وسفير الفاتيكان السياحة الدينية

عمان 14 أيلول (بترا)- استقبل وزير السياحة والآثار مكرم مصطفى القيسي في مكتبه اليوم الخميس، سفير الفاتيكان وممثل البابا في المملكة الأردنية الهاشمية جيوفاني بيترو دالتوزو.

واستعرض القيسي خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومن الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية رشا شومان، العلاقات السياحية التي تربط المملكة بالفاتيكان وأهمية تطويرها، خصوصا ما يتعلق بالسياحة الدينية المسيحية.

وقدم القيسي شرحا لخطط الوزارة، والتي تتضمن ربط المواقع الخمسة المعتمدة من قبل الفاتيكان والواقعة على درب الحج المسيحي، وهي المغطس و مكاور وجبل نيبو ومارالياس وكنيسة سيدة الجبل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ربط الجزء الأول من المسار بين موقع المغطس وموقع جبل نيبو بطول 16 كيلومترا، فيما يجري التخطيط لربط جبل نيبو بمكاور التي تحظى بأهمية دينية لدى الحجاج المسيحيين، الى جانب إعادة تأهيل القلعة والكنيسة البيزنطية في القرية التراثية.

وأكد السفير دالتوزو اعتزازه بالنموذج الذي يقدمه الأردن في العيش المشترك، مشيرا إلى أن "قداسة البابا أعلن أن عام 2025 عام مقدس"، وأن الفاتيكان ستقوم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على ابراز دور الأردن وإبراز أهمية الحج المسيحي إلى الأردن تحديدا، مبديا استعداد الفاتيكان للتعاون مع الأردن بهذا الخصوص.

--(بترا)

ح خ/م ف/اح

14/09/2023 15:02:53