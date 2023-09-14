رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية
التاريخ
9/14/2023 11:28:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- بحثت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ورئيس الأكاديمية العالمية للعلوم في الدول النامية التابعة لليونسكو الدكتورة قريشة عبد الكريم، سُبل تعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحسين الحياة، والاستجابة لاحتياجات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس استعرضت أبو الهيجاء خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس العمداء، مسيرة تميز الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون والانفتاح على مؤسسات المجتمع الدولي وبما يسهم النهضة العلمية والبحثية والابتكار.
ومن جانبها أعربت قريشة، عن إعجابها بمشاريع طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعكس إبداعاتهم وتجمع بين العلم والاحتياجات الواقعية للمجتمعات الدولية في إيجاد حلول ذكية للمشاكل البيئية والصناعية التي تواجه المجتمعات وهو ما يؤكد التزام الطلبة وإدارة هذا الصرح التعليمي المميز في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة التي تستند الى العلم والمعرفة.
وقدمت قريشة نبذة تفصيلية عن الأكاديمية العالمية للعلوم، والتي تعد إحدى الوحدات التابعة لليونسكو ومقرها الرئيسي بإيطاليا، وتهدف الى تقديم الدعم لعدد من الطلبة والباحثين والوصول إليهم، ودعم برامج بناء القدرات العلمية والتعليم والاتصالات.
وأشارت الى أن الأكاديمية وشركاءها يقدمون أكثر من 600 منحة دراسية سنويًا للعلماء في دول العالم النامية ممن يرغبون بالحصول على درجة الدكتوراة وأبحاث ما بعد الدكتوراة.
واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين بالعمل على إعداد اتفاقية تعاون تعكس الحرص على تعزيز وتعميق العلاقات الدولية وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
--(بترا)
أ ر/اح
14/09/2023 14:53:27
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