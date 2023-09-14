رئيس الأكاديمية العالمية للعلوم تزور جامعة الأميرة سمية

عمان 14 أيلول (بترا)- بحثت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ورئيس الأكاديمية العالمية للعلوم في الدول النامية التابعة لليونسكو الدكتورة قريشة عبد الكريم، سُبل تعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا لتحسين الحياة، والاستجابة لاحتياجات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس استعرضت أبو الهيجاء خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، وأعضاء مجلس العمداء، مسيرة تميز الجامعة وما حققته من إنجازات في مختلف الحقول الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية الخاصة بطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون والانفتاح على مؤسسات المجتمع الدولي وبما يسهم النهضة العلمية والبحثية والابتكار.

ومن جانبها أعربت قريشة، عن إعجابها بمشاريع طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا التي تعكس إبداعاتهم وتجمع بين العلم والاحتياجات الواقعية للمجتمعات الدولية في إيجاد حلول ذكية للمشاكل البيئية والصناعية التي تواجه المجتمعات وهو ما يؤكد التزام الطلبة وإدارة هذا الصرح التعليمي المميز في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة التي تستند الى العلم والمعرفة.

وقدمت قريشة نبذة تفصيلية عن الأكاديمية العالمية للعلوم، والتي تعد إحدى الوحدات التابعة لليونسكو ومقرها الرئيسي بإيطاليا، وتهدف الى تقديم الدعم لعدد من الطلبة والباحثين والوصول إليهم، ودعم برامج بناء القدرات العلمية والتعليم والاتصالات.

وأشارت الى أن الأكاديمية وشركاءها يقدمون أكثر من 600 منحة دراسية سنويًا للعلماء في دول العالم النامية ممن يرغبون بالحصول على درجة الدكتوراة وأبحاث ما بعد الدكتوراة.

واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين بالعمل على إعداد اتفاقية تعاون تعكس الحرص على تعزيز وتعميق العلاقات الدولية وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

--(بترا)

أ ر/اح

14/09/2023 14:53:27