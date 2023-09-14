رئيس الوزراء يشارك في جلسة حوارية لملتقى شركة Pwc الشرق الأوسط للخدمات المهنية

عمان 14 أيلول (بترا)- شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في جلسة حواريَّة لملتقى شركة (pwc) الشَّرق الأوسط للخدمات المهنيَّة السَّنوي، الذي يُقام للمرَّة الأولى في الأردن، بمشاركة 600 شخصيَّة.

وأشاد الخصاونة بالاستثمارات الكبيرة التي توظفها "بي دبليو سي" الشرق الأوسط في الأردن ومجموعة الخدمات الواسعة التي تقدمها، وقال، "يسعدنا أن نشهد على التزام "بي دبليو سي" تجاه الأردن وبما يتماشى مع تطورات السوق الحيوية في بلدنا"، مؤكداً أن حضور شركات عالمية مثل "بي دبليو سي"، باستثماراتها الكبيرة وخبراتها الدولية، "يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد فرص التطوير والابتكار".

وأكد رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة حوارية أن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.

وقال، لقد تعامل الأردن وبنجاح مع الكثير من الازمات والتحديات التي فرضت عليه نتيجة لعدم الاستقرار في المنطقة والتعامل مع اثار جائحة كورونا فضلا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات والنفط.

وأكد الخصاونة أن الأردن يسير ووفقا للتوجيهات الملكية بتوفير البيئة الملائمة لتطوير قدرات الشباب الأردني بدءا من تجويد النظام التعليمي لضمان مخرجات تواكب احتياجات السوق المحلية والإقليمية، لافتا إلى أننا نفخر بقصص النجاح التي يحققها الشباب الأردني في مجالات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات الواعدة .











كما أكد رئيس الوزراء أن الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

ولفت إلى أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والسمعة التي يتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي مكنت الأردن من استقطاب استثمارات لكبريات الشركات العالمية.





وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن للقطاع الخاص الأردني دورا وطنيا مهما في مسيرة الاقتصاد الوطني، ومشددا على التزام الحكومة بتمكين القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تكفل مشاركته الفاعلة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وعرض رئيس الوزراء التحديات التي تواجه الاردن نتيجة لتداعيات أزمة اللجوء السوري، مؤكدا أن استضافة الأردن لنحو مليون و 300 ألف لاجئ سوري يعيش معظمهم في المدن والتجمعات السكانية يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية من تعليم وصحة وغيرها في ظل الانخفاض الحاد في حجم الدعم والمساعدات الدولية لخطة الاستجابة الأردنية والذي يغطي فقط نحو 16بالماىة فقط من الاحتياجات.

ولفت الخصاونة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإنتاج والتوريد وارتفاع أسعار السلع، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان سباقا في الدعوة إلى تعزيز الأمن الغذائي والقضايا المرتبطة بأمن الطاقة والصناعات.

وأشار بهذا الصدد إلى الشراكة التي تربط الأردن مع الإمارات والبحرين ومصر في مجال الشراكة الصناعية وآلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.

وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تحقق أرقاما إيجابية من حيث نسب النمو وزيادة الصادرات وزيادة الدخل السياحي، لافتاً إلى تصنيف المؤسسات الدولية الإيجابية للاقتصاد الأردني نتيجة للسياسات المالية والنقدية الحصيفة.





وأشار إلى نجاح المراجعات الست للأردن مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الأردن بالعمل على برنامج وطني للإصلاح وبما يعزز مسيرة الاقتصاد والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن استمرارية غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وعدم تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة ستكون له تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد ضرورة العمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل وبما يحقق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها .

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن المستقبل سيكون مشرقا للشباب الأردني والأجيال القادمة، مؤكدا إدراك الحكومة للتحديات التي واجهت الشباب نتيجة عقد صعب مر على المنطقة والعالم وألقى بظلاله على مجمل الأوضاع سيما ما يتعلق بزيادة معدلات البطالة.

وقال الشريك الرئيسي في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط هاني أشقر، إن "هذا الملتقى السنوي لقسم خدمات التدقيق يعكس التزامنا بتمكين وتدريب موظفينا من خلال فرص التطوير المهني والتعلم المستمرة لخدمة عملائنا بشكل أفضل".





وأضاف: "يوفر ملتقى قسم خدمات التدقيق منصة فريدة تتيح لموظفينا تبادل المعرفة وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية وتطوير مهارات ذات صلة في عالم يضج بالتغيرات والتطورات السريعة.





وأكد الشريك ورئيس خدمات التدقيق لدى "بي دبليو سي" الشرق الأوسط محمد البورنو، أن هذا الحدث يأتي التزاما بتطوير موظفينا وأهمية تعزيز الروابط في منطقة رائدة بالتحول.

وأضاف: "نحن متحمسون لإعادة تصور الأسلوب الذي نعتمده في عملنا وتعلمنا"، مشيداً بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التي تشكل دعماً لالتزام الشركة المستمر واستثمارها في الأردن باعتبارها سوقاً مهماً بالنسبة للشركة وللقوى العاملة الأردنية".





وقال الشريك المسؤول عن مكتب "بي دبليو سي" في عمان ميشل أورفلي، "لقد تم اختيار عمان لعقد الملتقى السنوي لقسم خدمات التدقيق هذا العام بفعل دورها المحوري ضمن الشبكة المترابطة لـ "بي دبليو سي" في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن أنَّ هذا الحدث يجمع مهنيين من مختلف الخلفيات والتخصصات، ما يمكّنهم من إعادة تصور عملهم وخبراتهم التعليمية على ضوء تواجدهم في منطقة ديناميكية ومتطورة".





يُشار إلى أن عدد العاملين في مكتب شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط في الأردن يبلغ قرابة 1500 فرد، ويخدمون منطقة الشرق الأوسط بأكملها. كما تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء في المنطقة، في القطاعين العام والخاص، من خلال عملها في مجالات التدقيق والاستشارات والضرائب، ويجمع العاملون فيها بين وجهات نظر عالمية وفهم متمكّن للسوق والأعمال والثقافة على الصعيد المحلي.





وتواصل "بي دبليو سي" الشرق الأوسط استثمارها في المهنيين العاملين فيها وتعزيز حضورها في الأردن، حيث تواصل تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبشكل ملحوظ بعد ضمها 481 خريجاً هذا الصيف، ما يدعم فريقها الذي يزيد على 10 آلاف موظف في جميع أنحاء المنطقة، ويساهم في بناء كوادر تتسم بالتنوع والجاهزية لمواجهة المستقبل وتحدياته ومن شأنها أن تساهم في نمو الشركة.

وتأسست "بي دبليو سي" في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ولديها 30 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، حيث يعمل فيها حوالي 10000 موظف.





--(بترا)





ع ق/م ف/اح

14/09/2023 14:56:42