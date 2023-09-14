مطار الملكة علياء الدولي يستقبل مليون مسافر في آب الماضي

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل مليون مسافر في آب الماضي
التاريخ
9/14/2023 11:28:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي أن مطار الملكة علياء الدولي، استقبل 1,034,350 مسافراً خلال آب الماضي، مسجلًا نموًا نسبته 9.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إن المطار استقبل 8,008 حركات جوية، بزيادة نسبتها 15.3 بالمئة مقارنة بالأعداد المسجلة خلال الشهر ذاته العام الماضي، وتعامل مع 5,988 طنًا بواسطة الشحن الجوي، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، استقبل المطار ما مجموعه 6,414,776 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 24.8 بالمئة مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وخلال نفس الفترة، شهد المطار 53,410 حركات جوية، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وفيما يتعلق بحركة الشحن الجوي من بداية العام حتّى نهاية آب الماضي، تعامل المطار مع 42,348 طنًا، مُسجلا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9 بالمئة مقارنةً بإحصائيات عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن المجموعة تسعى من خلال التعاون مع العديد من الشركاء، لاسترجاع مستويات الحركة الجوية السابقة، عبر تشكيل تجربة مرحِّبة تُشعِر المسافرين كأنّهم في بيوتهم.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
14/09/2023 14:31:37
MENAFN14092023000117011021ID1107074298
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