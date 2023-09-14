مطار الملكة علياء الدولي يستقبل مليون مسافر في آب الماضي

عمان 14 أيلول (بترا)- أعلنت مجموعة المطار الدولي أن مطار الملكة علياء الدولي، استقبل 1,034,350 مسافراً خلال آب الماضي، مسجلًا نموًا نسبته 9.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيان اليوم الخميس، إن المطار استقبل 8,008 حركات جوية، بزيادة نسبتها 15.3 بالمئة مقارنة بالأعداد المسجلة خلال الشهر ذاته العام الماضي، وتعامل مع 5,988 طنًا بواسطة الشحن الجوي، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، استقبل المطار ما مجموعه 6,414,776 مسافرًا، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 24.8 بالمئة مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وخلال نفس الفترة، شهد المطار 53,410 حركات جوية، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وفيما يتعلق بحركة الشحن الجوي من بداية العام حتّى نهاية آب الماضي، تعامل المطار مع 42,348 طنًا، مُسجلا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.9 بالمئة مقارنةً بإحصائيات عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن المجموعة تسعى من خلال التعاون مع العديد من الشركاء، لاسترجاع مستويات الحركة الجوية السابقة، عبر تشكيل تجربة مرحِّبة تُشعِر المسافرين كأنّهم في بيوتهم.

--(بترا)

ع ن/م ف/اح

14/09/2023 14:31:37