القبض على 22 تاجرا ومروج مخدرات

عمان 14 أيلول (بترا)- القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 22 تاجراً ومروج مخدرات خلال تعاملها مع 11 قضية نوعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تمكنوا منذ بداية هذا الأسبوع من التعامل مع 11 قضية نوعية في قضايا الاتجار والترويج والتهريب في مختلف محافظات ومناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على 22 شخصاً ممن يشكلون خطراً على المجتمع.

ففي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المرتبطين بعصابات دولية للاتجار وتهريب المخدرات والتأكد من استلامه لكميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق تلك العصابات، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش مكانه عثر على 350 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

وفي قضية أخرى، بلواء الرمثا أُلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 110 آلاف حبة مخدرة كانا يخططان لتهريبها لإحدى دول الجوار ، فيما ألقي القبض في البادية الشمالية على مروجَين اثنين بحوزتهما 6 آلاف حبة مخدرة.

وفي محافظة إربد دوهم مطلوب من الدرجة الاولى بحقه 22 طلبا أمنياً ومصنف "خطر" في مناطق غرب إربد وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وفي العاصمة تم التعامل مع أربع قضايا ألقي القبض في الأولى على اثنين من تجار المخدرات أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من أجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و 14 ألف حبة مخدرة و 150 غم كريستال، وفي القضية الثانية القي القبض على مروجين اثنين وبحوزتهما 35 كف حشيش و 5 آلاف حبة مخدرة، وفي والثالثة ألقي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة، كما القي القبض في القضية الرابعة على مروج بحوزته 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة.

وفي محافظة المفرق والبادية الشمالية، نفذت حملة أمنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات القي القبض خلالها على 9 منهم وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان.

وفي معبر العمري الحدودي، جرى إيقاف إحدى مركبات الشحن قادمة من دولة مجاورة حيث وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة وبتفتيشها عثر داخلها على 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة.

وفي إحدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات من المواد المخدرة، حيث تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كف حشيش و 14 ألف حبة مخدرة والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية.

--(بترا)

ل م/م ف/اح

14/09/2023 14:28:46