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إربد: ورشة تعريفية عن الزراعة العضوية

9/14/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 14 أيلول (بترا)- نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية زراعة إربد اليوم الخميس، ورشة توعوية حول الزراعة العضوية، ضمن مشروع "تعزيز النظام العضوي عبر الحدود من خلال تعزيز التحالفات الغذائية الزراعية"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وركزت الورشة على أهمية الزراعة العضوية وفوائدها التي تتمثل بقيمتها المضافة ومساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنه بيئيا، فضلا عن إيجاد آفاق تسويقية تلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناولت واقع الزراعة العضوية في الأردن وفوائدها، والخطة التنفيذية للزراعة العضوية (2018- 2022)، والتحول للزراعة العضوية والتفتيش العضوي، ومنح شهادات المنتجات العضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعرض تفصيلي عن مشروع تعزيز النظام البيئي العضوي وقصص نجاح حول الزراعة العضوية.
--(بترا)
ع ع/م ف/اح
14/09/2023 14:20:48

MENAFN14092023000117011021ID1107074296

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