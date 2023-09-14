إربد: ورشة تعريفية عن الزراعة العضوية

إربد: ورشة تعريفية عن الزراعة العضوية
التاريخ
9/14/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 14 أيلول (بترا)- نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية زراعة إربد اليوم الخميس، ورشة توعوية حول الزراعة العضوية، ضمن مشروع "تعزيز النظام العضوي عبر الحدود من خلال تعزيز التحالفات الغذائية الزراعية"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وركزت الورشة على أهمية الزراعة العضوية وفوائدها التي تتمثل بقيمتها المضافة ومساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وآمنه بيئيا، فضلا عن إيجاد آفاق تسويقية تلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناولت واقع الزراعة العضوية في الأردن وفوائدها، والخطة التنفيذية للزراعة العضوية (2018- 2022)، والتحول للزراعة العضوية والتفتيش العضوي، ومنح شهادات المنتجات العضوية مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعرض تفصيلي عن مشروع تعزيز النظام البيئي العضوي وقصص نجاح حول الزراعة العضوية.
--(بترا)
ع ع/م ف/اح
14/09/2023 14:20:48
MENAFN14092023000117011021ID1107074296
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