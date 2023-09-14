البرلمانية الأردنية الأذربيجانية تلتقي السفير الأذري

عمان 14 أيلول (بترا)- اكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية النائب نمر السليحات، ضرورة زيادة الميزان التجاري وفرص الاستثمار والتعاون السياحي والتعليمي وتبادل الخبرات بين الاردن وأذربيجان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد السليحات خلال لقائه اليوم الخميس، بدار مجلس النواب السفير الأذري لدى المملكة، ايلدار سليموف، على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، في حين دعا النائب ناجح العدوان الى زيادة التبادل الثقافي، والاستفادة في القطاع الزراعي بين البلدين.

من ناحيته، أكد سليموف دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف والموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بقيادة الملك عبدالله الثاني.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الأذرية الأردنية وتعظيم استفادة البلدين في المجال التجاري والاقتصادي وجميع القطاعات، مشيرا إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال قضايا مشتركة.

-(بترا)

م خ/م ف/اح

14/09/2023 14:18:58