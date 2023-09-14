البرلمانية الأردنية الأذربيجانية تلتقي السفير الأذري

البرلمانية الأردنية الأذربيجانية تلتقي السفير الأذري
التاريخ
9/14/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- اكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية النائب نمر السليحات، ضرورة زيادة الميزان التجاري وفرص الاستثمار والتعاون السياحي والتعليمي وتبادل الخبرات بين الاردن وأذربيجان لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وشدد السليحات خلال لقائه اليوم الخميس، بدار مجلس النواب السفير الأذري لدى المملكة، ايلدار سليموف، على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، في حين دعا النائب ناجح العدوان الى زيادة التبادل الثقافي، والاستفادة في القطاع الزراعي بين البلدين.
من ناحيته، أكد سليموف دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف والموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بقيادة الملك عبدالله الثاني.
وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الأذرية الأردنية وتعظيم استفادة البلدين في المجال التجاري والاقتصادي وجميع القطاعات، مشيرا إلى المواقف المتشابهة بين البلدين حيال قضايا مشتركة.
-(بترا)
م خ/م ف/اح
14/09/2023 14:18:58
MENAFN14092023000117011021ID1107074295
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