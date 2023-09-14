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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لنجدة المغرب وليبيا

9/14/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 14 أيلول (بترا)- دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وما خلفه الإعصار في دولة ليبيا.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الجامعة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم الخميس، أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تضامنها مع المغرب وليبيا، معربة عن الأمل بالمزيد من الدعم الدولي لهاتين الدولتين في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والمنكوبين.
--(بترا)
ن ا/م ف/ا ح
14/09/2023 13:43:23

MENAFN14092023000117011021ID1107074294

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