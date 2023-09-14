الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لنجدة المغرب وليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 14 أيلول (بترا)- دعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني اللازم للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وما خلفه الإعصار في دولة ليبيا.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الجامعة العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم الخميس، أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة عن تضامنها مع المغرب وليبيا، معربة عن الأمل بالمزيد من الدعم الدولي لهاتين الدولتين في عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والمنكوبين.
--(بترا)
ن ا/م ف/ا ح
14/09/2023 13:43:23
MENAFN14092023000117011021ID1107074294
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