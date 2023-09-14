Friday, 15 September 2023 08:26 GMT

المنتخب الوطني يفوز على نظيره السوري للكرة الطائرة الشاطئية

9/14/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- حقق المنتخب الوطني (ب) للكرة الطائرة الشاطئية، فوزا مثيرا على المنتخب السوري (ب) بنتيجة 2-1 في مستهل مشاركة الأردن في البطولة الودية الدولية التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة اللاذقية السورية.
ومثل المنتخب في هذه المباراة اللاعبان ياسر مجاهد وخالد أبو مشرف، حيث يشارك في البطولة بفريقين، بحثا عن نتائج إيجابية.
وكان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أكد أهمية مواصلة دعم المنتخبات الوطنية والأندية، سعيا لتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المأمولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
14/09/2023 13:42:39

MENAFN14092023000117011021ID1107074293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث