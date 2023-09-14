المنتخب الوطني يفوز على نظيره السوري للكرة الطائرة الشاطئية

عمان 14 أيلول (بترا)- حقق المنتخب الوطني (ب) للكرة الطائرة الشاطئية، فوزا مثيرا على المنتخب السوري (ب) بنتيجة 2-1 في مستهل مشاركة الأردن في البطولة الودية الدولية التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة اللاذقية السورية.

ومثل المنتخب في هذه المباراة اللاعبان ياسر مجاهد وخالد أبو مشرف، حيث يشارك في البطولة بفريقين، بحثا عن نتائج إيجابية.

وكان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أكد أهمية مواصلة دعم المنتخبات الوطنية والأندية، سعيا لتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المأمولة.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

14/09/2023 13:42:39