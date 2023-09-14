المنتخب الوطني يفوز على نظيره السوري للكرة الطائرة الشاطئية

المنتخب الوطني يفوز على نظيره السوري للكرة الطائرة الشاطئية
التاريخ
9/14/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- حقق المنتخب الوطني (ب) للكرة الطائرة الشاطئية، فوزا مثيرا على المنتخب السوري (ب) بنتيجة 2-1 في مستهل مشاركة الأردن في البطولة الودية الدولية التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة اللاذقية السورية.
ومثل المنتخب في هذه المباراة اللاعبان ياسر مجاهد وخالد أبو مشرف، حيث يشارك في البطولة بفريقين، بحثا عن نتائج إيجابية.
وكان نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أكد أهمية مواصلة دعم المنتخبات الوطنية والأندية، سعيا لتطوير اللعبة وتحقيق النتائج المأمولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
14/09/2023 13:42:39
MENAFN14092023000117011021ID1107074293
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