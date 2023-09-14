بني مصطفى تطلع على خدمات دار الوفاق الأسري

بني مصطفى تطلع على خدمات دار الوفاق الأسري
التاريخ
9/14/2023 11:28:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال زيارتها أمس الأربعاء لدار الوفاق الأسري التابعة للوزارة، على واقع الخدمات التي تقدمها الدار للمنتفعات.
وأكدت بني مصطفى حرص الوزارة على تأمين خدمات الحماية والرعاية الإيوائية للمنتفعات، ضمن بيئة ملائمة لهن ولأطفالهن، مشيرة إلى أنه وضمن برامج الوزارة يجري تأهيل المنتفعات لإعادة إدماجهن في أسرهن والمجتمع، إضافة إلى تمكينهن في عدة مجالات من خلال دورات تدريبية متخصصة.
واستمعت خلال الزيارة لإيجاز مفصل من القائمين على الدار التي تستقبل سنويًا نحو 400 سيدة، حول الخدمات التي تقدمها الدار للمنتفعات في مختلف المجالات.
--(بترا)
ح ظ/م ف/اح
14/09/2023 13:18:54
MENAFN14092023000117011021ID1107074292
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