بني مصطفى تطلع على خدمات دار الوفاق الأسري

عمان 14 أيلول (بترا)- اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال زيارتها أمس الأربعاء لدار الوفاق الأسري التابعة للوزارة، على واقع الخدمات التي تقدمها الدار للمنتفعات.

وأكدت بني مصطفى حرص الوزارة على تأمين خدمات الحماية والرعاية الإيوائية للمنتفعات، ضمن بيئة ملائمة لهن ولأطفالهن، مشيرة إلى أنه وضمن برامج الوزارة يجري تأهيل المنتفعات لإعادة إدماجهن في أسرهن والمجتمع، إضافة إلى تمكينهن في عدة مجالات من خلال دورات تدريبية متخصصة.

واستمعت خلال الزيارة لإيجاز مفصل من القائمين على الدار التي تستقبل سنويًا نحو 400 سيدة، حول الخدمات التي تقدمها الدار للمنتفعات في مختلف المجالات.

--(بترا)

ح ظ/م ف/اح

14/09/2023 13:18:54