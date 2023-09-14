الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل جزء من طريق المفرق الصفاوي

عمان 14 أيلول (بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العامة العمل في مشروع إعادة تأهيل جزء من طريق بغداد الدولي بطول 4 كيلومترات، في المنطقة الواقعة بين منطقة السعيدية حتى منطقة الصالحية بالاتجاه الأيسر للسير القادم من مدينة المفرق إلى منطقة الصفاوي.

وتضمنت أعمال إعادة التأهيل، وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ أعمال قطع وردم، وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطة الإسفلتية الجديدة، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وتنفيذ عبارات أنبوبية لإضافة لإعادة إنشاء تقاطع الحرارة وتقاطع صبحا، وتركيب إشارة ضوئية على تقاطع صبحا.

وأضاف البيان أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام صباح اليوم، جرت إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا.

وبحسب البيان، ستجري الوزارة أعمال صيانة إضافية على الطريق لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شاملة حال توفر المخصصات اللازمة.

--(بترا)

م ح/اص/ ف ج

14/09/2023 12:59:30