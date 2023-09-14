الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل جزء من طريق المفرق الصفاوي

الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل جزء من طريق المفرق الصفاوي
التاريخ
9/14/2023 11:28:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العامة العمل في مشروع إعادة تأهيل جزء من طريق بغداد الدولي بطول 4 كيلومترات، في المنطقة الواقعة بين منطقة السعيدية حتى منطقة الصالحية بالاتجاه الأيسر للسير القادم من مدينة المفرق إلى منطقة الصفاوي.
وتضمنت أعمال إعادة التأهيل، وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ أعمال قطع وردم، وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطة الإسفلتية الجديدة، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وتنفيذ عبارات أنبوبية لإضافة لإعادة إنشاء تقاطع الحرارة وتقاطع صبحا، وتركيب إشارة ضوئية على تقاطع صبحا.
وأضاف البيان أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام صباح اليوم، جرت إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا.
وبحسب البيان، ستجري الوزارة أعمال صيانة إضافية على الطريق لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شاملة حال توفر المخصصات اللازمة.
--(بترا)
م ح/اص/ ف ج
14/09/2023 12:59:30
MENAFN14092023000117011021ID1107074291
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