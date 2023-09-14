Friday, 15 September 2023 08:26 GMT

الأشغال تنهي العمل بمشروع إعادة تأهيل جزء من طريق المفرق الصفاوي

9/14/2023 11:28:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)-أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العامة العمل في مشروع إعادة تأهيل جزء من طريق بغداد الدولي بطول 4 كيلومترات، في المنطقة الواقعة بين منطقة السعيدية حتى منطقة الصالحية بالاتجاه الأيسر للسير القادم من مدينة المفرق إلى منطقة الصفاوي.
وتضمنت أعمال إعادة التأهيل، وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس، إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ أعمال قطع وردم، وتنفيذ طبقات الفرشيات وأعمال الخلطة الإسفلتية الجديدة، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية وتنفيذ عبارات أنبوبية لإضافة لإعادة إنشاء تقاطع الحرارة وتقاطع صبحا، وتركيب إشارة ضوئية على تقاطع صبحا.
وأضاف البيان أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام صباح اليوم، جرت إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا.
وبحسب البيان، ستجري الوزارة أعمال صيانة إضافية على الطريق لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شاملة حال توفر المخصصات اللازمة.
--(بترا)
م ح/اص/ ف ج
14/09/2023 12:59:30

MENAFN14092023000117011021ID1107074291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث