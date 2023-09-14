مطالبة أوروبية أميركية بإلزام إيران بالضمانات القانونية المتعلقة بالمواد النووية

لندن 14 أيلول (بترا)- أبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هناك حاجة لمزيد من التحرك تجاه إيران إذا لم تف بكامل التزاماتها القانونية وتوضيح الأمور المتعلقة بالمواد النووية.

وقالت الدول الأربعة في بيان نشرته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الخميس، إن "على إيران تقديم معلومات موثوقة من الناحية الفنية بخصوص المواقع الراهنة للمواد النووية والمعدات الملوثة بالإشعاع فيما يتعلق بتورقوز اباد وورامين دون مزيد من التأجيل".

وطالبوا الوكالة الدولية بمواصلة تقييم جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بالضمانات، بما يتماشى مع ولايتها وممارستها المعيارية.

وشددوا على أنه لا يمكن لإيران أن تستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات القانونية، داعين إيران الى التصرف دون تأخير لتوضيح وحل جميع المسائل المعلقة.

--(بترا)

رش/ أ أ/ ف ج

14/09/2023 12:54:53