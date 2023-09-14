استئناف دوري المحترفين لكرة القدم غدا

عمان 14 أيلول (بترا)- تستأنف يوم غد الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في إربد.

ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي.

ويستقبل فريق الجليل نظيره سحاب عند السادسة من مساء يوم غد، على ستاد الحسن في إربد في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة.

ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.

ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

يشار إلى أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/رق

14/09/2023 12:43:30