استئناف دوري المحترفين لكرة القدم غدا

استئناف دوري المحترفين لكرة القدم غدا
التاريخ
9/14/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- تستأنف يوم غد الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في إربد.
ويأتي استئناف الدوري، بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب انشغال المنتخب الوطني بمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان أقيمتا يومي 7 و12 الشهر الحالي.
ويستقبل فريق الجليل نظيره سحاب عند السادسة من مساء يوم غد، على ستاد الحسن في إربد في افتتاح الأسبوع الخامس من البطولة.
ويلتقي السلط مع الرمثا السبت عند السادسة مساء على ملعب السلط، قبل أن يواجه مغير السرحان نظيره الأهلي عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.
ويحل معان ضيفا على شباب الأردن الأحد عند السادسة مساء، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
يشار إلى أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن عن تأجيل مباريات الحسين إربد مع الوحدات، والفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، والفيصلي 9، والرمثا 6، وسحاب وشباب العقبة 5، ومغير السرحان والأهلي 4، والجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/رق
14/09/2023 12:43:30
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