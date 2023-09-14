الخارجية: الأردن يسير ثاني طائراته الإغاثية إلى ليبيا

عمان 14 أيلول (بترا) - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة في دولة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية؛ الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وتقل الطائرة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

يشار إلى أن الفريق يتبع إلى مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا في شهر شباط من العام الجاري.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

14/09/2023 12:43:15