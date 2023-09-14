الخارجية: الأردن يسير ثاني طائراته الإغاثية إلى ليبيا

الخارجية: الأردن يسير ثاني طائراته الإغاثية إلى ليبيا
التاريخ
9/14/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا) - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة في دولة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية؛ الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وتقل الطائرة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
يشار إلى أن الفريق يتبع إلى مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا في شهر شباط من العام الجاري.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
14/09/2023 12:43:15
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