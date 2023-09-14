Friday, 15 September 2023 08:25 GMT

الخارجية: الأردن يسير ثاني طائراته الإغاثية إلى ليبيا

9/14/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا) - تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات الأخيرة في دولة ليبيا، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وبتنسيق مشترك بين الوزارة، والقوات المسلحة الأردنية؛ الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت المملكة، اليوم الخميس، ثاني طائراتها التابعة لسلاح الجو الملكي إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وتقل الطائرة على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق يضم 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.
يشار إلى أن الفريق يتبع إلى مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، وحاصل على التصنيف الدولي الثقيل، وهو من الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية في أعمال الإغاثة الدولية، كان آخرها المشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء الزلازل التي ضربت تركيا في شهر شباط من العام الجاري.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
14/09/2023 12:43:15

MENAFN14092023000117011021ID1107074288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث