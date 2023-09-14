الأردن يحتفي بيوم الأرصاد العربي

عمان 14 أيلول (بترا)- تشارك إدارة الأرصاد الجوية، الدول العربية بالاحتفال في اليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي" ، الذي يصادف 15 أيلول من كل عام.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أصدر قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والذي صادف 15 أيلول 1970، ويهدف إلى توحيد الجهود والأهداف في المجال العلمي الحيوي.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التغير المناخي يعمل على تغيير أنماط الطقس الذي يتسبب في حدوث الحالات الجوية المتطرفة والقاسية مثل موجات الحر، وهطول الأمطار الغزيرة، وموجات الجفاف وموجات الصقيع وغيرها، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي بطريقة أو بأخرى وذلك من خلال الإضرار بالمحاصيل الزراعية وانخفاض الكميات المتوقعة من الإنتاج الزراعي.\



وأوضح أن التغير المناخي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية نتيجة قلة الإنتاج وظهور العديد من الآفات الزراعية والحشرات الناقلة للأمراض، أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان التغير المناخي سيؤدي الى انخفاض الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية بسبب قلة تواجد المساحات الزراعية والمناطق الرعوية والضغط الهائل على مصادر المياه، بسبب قلة الأمطار ما سيجبر المزارعين الى التحول للزراعات التي تحتاج كميات اقل من المياه وتكون مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة.

وحول تأثير التغير المناخي على الأردن، بين آل خطاب أن التغير المناخي بدا جلياً وتسبب بتغير في الأنظمة الجوية التي عملت على ارتفاع ملحوظ في معدلات درجات الحرارة، لاسيما درجات الحرارة الصغرى وزيادة عدد الليالي الدافئة في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى انخفاض في مجاميع الهطولات السنوية في معظم المناطق، وكذلك تكرار الأمطار الوميضية نتيجة تزايد حالات عدم الاستقرار الجوي الناشئة، لاسيما في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، والذي يترافق معها شدة في الهطولات المطرية وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى زيادة رقعة التصحر في المملكة.

--(بترا)

م ح/اص/رق

14/09/2023 12:18:13