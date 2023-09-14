الأردن يحتفي بيوم الأرصاد العربي

الأردن يحتفي بيوم الأرصاد العربي
التاريخ
9/14/2023 11:28:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- تشارك إدارة الأرصاد الجوية، الدول العربية بالاحتفال في اليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي" ، الذي يصادف 15 أيلول من كل عام.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أصدر قراره بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية والذي صادف 15 أيلول 1970، ويهدف إلى توحيد الجهود والأهداف في المجال العلمي الحيوي.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التغير المناخي يعمل على تغيير أنماط الطقس الذي يتسبب في حدوث الحالات الجوية المتطرفة والقاسية مثل موجات الحر، وهطول الأمطار الغزيرة، وموجات الجفاف وموجات الصقيع وغيرها، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي بطريقة أو بأخرى وذلك من خلال الإضرار بالمحاصيل الزراعية وانخفاض الكميات المتوقعة من الإنتاج الزراعي.\
وأوضح أن التغير المناخي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية نتيجة قلة الإنتاج وظهور العديد من الآفات الزراعية والحشرات الناقلة للأمراض، أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان التغير المناخي سيؤدي الى انخفاض الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية بسبب قلة تواجد المساحات الزراعية والمناطق الرعوية والضغط الهائل على مصادر المياه، بسبب قلة الأمطار ما سيجبر المزارعين الى التحول للزراعات التي تحتاج كميات اقل من المياه وتكون مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة.
وحول تأثير التغير المناخي على الأردن، بين آل خطاب أن التغير المناخي بدا جلياً وتسبب بتغير في الأنظمة الجوية التي عملت على ارتفاع ملحوظ في معدلات درجات الحرارة، لاسيما درجات الحرارة الصغرى وزيادة عدد الليالي الدافئة في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى انخفاض في مجاميع الهطولات السنوية في معظم المناطق، وكذلك تكرار الأمطار الوميضية نتيجة تزايد حالات عدم الاستقرار الجوي الناشئة، لاسيما في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، والذي يترافق معها شدة في الهطولات المطرية وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى زيادة رقعة التصحر في المملكة.
--(بترا)
م ح/اص/رق
14/09/2023 12:18:13
MENAFN14092023000117011021ID1107074287
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