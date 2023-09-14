4 فرق تتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عمان 14 أيلول (بترا)- تصدرت فرق الجزيرة والعربي والصريح وكفرسوم، ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الثاني من الدوري.

واختتمت مساء أمس منافسات الأسبوع الثاني وسط منافسة قوية على الصدارة، حيث حقق فريق صما فوزا على اتحاد الرمثا 2-1، وتغلب الجزيرة على السرحان 4-0، وفاز العربي على الطرة 2-0، وتغلب الصريح على الهاشمية بهدف نظيف، وبذات النتيجة فاز عمان اف سي على اليرموك، وكفرسوم على العالية، فيما تعادل البقعة وأم القطين 1-1.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح والعربي وكفرسوم، ثم اتحاد الرمثا والهاشمية وعمان أف سي و السرحان وصما بـ3، والبقعة وأم القطين نقطة، ثم اليرموك والطرة والعالية دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/اص/رق

14/09/2023 11:34:20