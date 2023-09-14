4 فرق تتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

4 فرق تتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
التاريخ
9/14/2023 11:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- تصدرت فرق الجزيرة والعربي والصريح وكفرسوم، ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الثاني من الدوري.
واختتمت مساء أمس منافسات الأسبوع الثاني وسط منافسة قوية على الصدارة، حيث حقق فريق صما فوزا على اتحاد الرمثا 2-1، وتغلب الجزيرة على السرحان 4-0، وفاز العربي على الطرة 2-0، وتغلب الصريح على الهاشمية بهدف نظيف، وبذات النتيجة فاز عمان اف سي على اليرموك، وكفرسوم على العالية، فيما تعادل البقعة وأم القطين 1-1.
ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح والعربي وكفرسوم، ثم اتحاد الرمثا والهاشمية وعمان أف سي و السرحان وصما بـ3، والبقعة وأم القطين نقطة، ثم اليرموك والطرة والعالية دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/اص/رق
14/09/2023 11:34:20
MENAFN14092023000117011021ID1107074286
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